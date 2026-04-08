レアル・ベティスはヨーロッパリーグでグリリッチの素晴らしいゴールで一部巻き返した。アントニーはブーイングを受けた。

水曜日のヨーロッパリーグ準々決勝第1戦、SCブラガ対レアル・ベティスは1-1の引き分け。ブラガは元アヤックスのグリリッチがヒールキックで先制したが、後半にエルナンデスのPKで追いつかれた。第2戦は来週木曜日、セビリアで行われる。

ブラガは開始5分足らずで先制。ディエゴ・ロドリゲスのコーナーキックにグリリッチがヒールで合わせ、GKパウ・ロペスを破った。

ベティスは直後に反撃。フリーキックを処理しきれずマルク・バルトラが押し込んだが、オフサイドの判定で得点は認められなかった。

その後もベティスがボールを支配し、CKからバルトラが放ったヘディングはポストを叩いた。

ブラガはその後も猛攻を受けたが、GKホルニチェクの好守で1点差を保った。チェコ人GKはアブデのシュートに反応して阻止し、エルナンデスのヘディングもセーブした。

60分、アブデがMFゴルビーにファウルで倒され、ゴルビーにイエローカード。得たPKをエルナンデスが上隅に沈め、1－1とした。

アブデはPKを自ら蹴りたがっていたが、エルナンデスがキッカーに決まると喜びは見せなかった。後半からアントニーが投入されたベティスは攻勢を強められなかったものの、ホームチームを恐れる必要はなかった。

終盤には途中出場のデミル・ティクナズと小競り合いとなり、ファンを刺激。その後もボールを持つたびにブーイングを受けた。それでも後半アディショナルタイム、1-2のチャンスを掴むも、シュートはわずかに外れた。