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FK Crvena Zvezda v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport
翻訳者：

レアル相手の苦い一夜を経て：フェルミンとガビが闘志あふれる2つのメッセージで挑戦を表明！

バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
フェルミン・ロペス
パブロ・パエス
スペイン

バルサに手痛い一撃

バルセロナのフェルミン・ロペスとガビの2人は、クラシコでのレアル・マドリー戦敗戦を受け、クラブへの忠誠心とチームが困難な局面を乗り越える力への信頼を示しながら、サポーターへ支援と自信のメッセージを送った。優勝争いが続き、シーズンの道のりも長いなかでのことだった。

カタルーニャのクラブの中盤を担うフェルミン・ロペスは、サポーターへのメッセージでこう語った。「今日、これまで以上に、バルセロナよ永遠なれ！　バルセロナのサポーターのみんな、このチームを信じてほしい。まだ道のりは長く、すべては元通りになる」

一方、ガビも同様の姿勢を示し、バルセロナへの忠誠心とチームのユニフォームを着て戦い続ける覚悟を強調して、こう綴った。「これは長い旅だ！　僕は最後まで、いつだってチームとともにある！」

この中盤の選手のメッセージは、チームが異なるコンペティションでの歩みを続けるために自信と集中力を取り戻す必要があるなかで、敗戦後に仲間の傍らに立ち続けるという決意を映し出している。

レアル・マドリー戦敗戦の影響がなお残るなか、2人は、結果の低迷によってクラブへの結びつきが変わることはなく、巻き返して再び力強く争いに戻る道がバルセロナにはまだ開かれている、という明確なメッセージを送ることを選んだようだ。

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