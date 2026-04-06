レアル戦を前に…バイエルンがバルセロナの足跡をたどる

2026/2027シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの全容が早くも明らかになりつつある。3クラブがグループステージへの出場権を正式に確定させたからだ。

ドイツでは、バイエルン・ミュンヘンがフライブルクに3-2の劇的な勝利を収め、その圧倒的な強さを改めて示した。これにより勝ち点を73に伸ばし、4位圏外で最も近い追撃者であるホッフェンハイムとの差を23ポイントにまで広げた。

これにより、バイエルンがチャンピオンズリーグ出場権を逃す可能性は完全に消滅し、同クラブはブンデスリーガ勢として最も早く欧州のビッグトーナメントへの出場権を獲得した。

バイエルンは明日、サンティアゴ・ベルナベウでレアル・マドリードと対戦する、今シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に備えている。

一方、オランダでは、 出場権獲得はリーグ優勝とセットとなった。アイントホーフェンは第29節のユトレヒト戦で4-3の劇的な勝利を収め、オランダ・エールディヴィジの王座に輝いた。これにより、来季の欧州トップクラブの仲間入りを果たし、自国王者としての地位を確固たるものにした。

なお、バルセロナは第29節でラージョ・バジェカーノに勝利し、欧州の舞台への出場権を公式に獲得した最初のクラブとなった。

この勝利により、カタルーニャのクラブは数学的に安全圏に入り、欧州の栄光を取り戻すことを熱望するサポーターの期待の中、新フォーマットでの「2つの耳」を争う舞台への早期復帰を確実なものにした。

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