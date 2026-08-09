バルセロナは、ラシン・サンタンデールに所属する19歳の有望なMFセルヒオ・マルティネスの獲得に向けて、新たな攻勢をかける準備を進めている。今年1月に交渉が決裂した後の2度目の試みで、このスペインの逸材を狙う伝統的なライバルのレアル・マドリードや他の欧州クラブとの競争のなか、将来的なトップチーム昇格を見据えてBチームの陣容を強化することを目的とした獲得を目指している。

スペイン紙『スポルト』によると、このカタルーニャのクラブにとって任務は容易ではない。ラシン・サンタンデールは昨年11月、当初2027年で満了する予定だった選手の契約を2029年まで更新し、違約金額を300万ユーロに引き上げた。これは、このカンタブリアのクラブが上昇中の才能を手放さない姿勢を反映した動きである。

ラシン・サンタンデールはラレード出身のこのMFの売却の可能性に前向きではあるものの、将来の売却で発生する取引額の高い割合を得ることを含む厳しい条件を提示しており、これが現在両者間で進行中の交渉を複雑にしている。特に、チームメートのホルヘ・サリナスの獲得をめぐる別の協議と時期が重なっており、ラシンはその違約金額1600万ユーロを全額支払うよう強く求めている。

各種報道によれば、バルセロナはマルティネスをめぐる争いでレアル・マドリードに対して優位に立っている。レアル・マドリードもマルティネスへの関心を示しているものの、カタルーニャのクラブと同水準の具体的なオファーはまだ提示していない。また、別の情報では、事態を注視している3つ目の欧州クラブの存在も指摘されている。

スペインU-19代表のマルティネスは、スペインサッカーで最も注目される上昇中の才能の一人だ。昨シーズンはラシン・サンタンデールのトップチームで13試合（2部リーグで10試合、国王杯で3試合）に出場し、加えてユースからの昇格後にBチームで18試合に出場した。

この中盤の要となる選手は、高い競争心と、身長1.85メートルながら身体的な競り合いを恐れない姿勢が特徴である。また、優れたボールコントロールと戦術的なポジショニングの巧みさも高く評価されており、身体能力と技術の稀有な融合が、クラブに彼を攻撃的MFから守備的なアンカーへとコンバートさせるに至った。このポジションで彼は守備面のスキルを磨くことに力を注いできた。

バルセロナ・アトレティックにとって、マルティネスの獲得は質的に重要な補強を意味する。特にブライアン・ファリニャスやトミー・マルケスといった選手のBチームでの在籍期間が終わった後はなおさらだ。前者はトップチームに昇格するとみられ、後者は移籍先を探さざるを得ない状況で、これがBチームの陣容を強化する新戦力に道を開くことになる。