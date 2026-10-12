2018-19シーズンにビデオアシスタントレフェリー(VAR)が正式導入されて以降、ラ・リーガでVARによってゴールを取り消された回数が最も多いクラブはレアル・マドリードで、その数は42ゴールに達した。2位にはアトレティコ・マドリードとビジャレアルがそれぞれ22ゴールで並んでおり、レアル・マドリードは大差をつけて首位に立っている。一方、バルセロナは19ゴールで7位となっている。

「ミステル・チップ」の名で知られるスペイン人統計家アレクシス・マルティン・タマヨが自身のX(旧ツイッター)アカウントで公開したデータによると、レアル・マドリードはアトレティコ・マドリードとビジャレアルに20ゴール差、宿敵バルセロナには23ゴール差をつけてこのランキングの首位に立っている。このランキングは、主審が当初はゴールと認めたものの、得点の過程での反則を理由にVARが介入して取り消されたゴールを集計したものだ。

ヴィニシウスとサリバの一件で数字が再び注目

この統計が再び注目を集めたのは、レアル・マドリード対ビジャレアルの一戦だった。VARの検証を経て、レアル・マドリードのゴールが取り消されたのだ。ブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールがビジャレアルのDFナタン・サリバに対して犯した反則が理由で、ゴールが決まる数秒前に相手の髪を引っ張る行為があった。このゴールが認められていれば、レアル・マドリードはこの試合で2点目を手にしていた。

ラ・マンチャ地方所属の主審イシドロ・ディアス・デ・メラは当初この反則に気づかずゴールを認めたが、ガリシア地方所属のVAR担当審判アレハンドロ・ムニス・ルイスが介入し、映像の確認を要請。主審は反則の存在を確認した上で判定を覆し、ゴールを取り消した。

VAR導入以降、レアル・マドリードは42ゴールが取り消し

公開されたデータによると、2018-19シーズンにラ・リーガでビデオアシスタントレフェリーが運用を開始して以降、ピッチ上の主審が当初はゴールと認めたうえでVARが取り消したレアル・マドリードのゴールは42に達しており、1シーズンあたり5ゴール近いペースとなっている。

この統計が前提とする仮定のシナリオに基づけば、VARの介入なしに試合が進んでいた場合、この42ゴールはすべてレアル・マドリードの得点として認められていたことになる。これにより、レアル・マドリードは他クラブに明確な差をつけてリストの首位に立っている。

2位はアトレティコ・マドリードとビジャレアルで、それぞれ22ゴールが取り消されている。これはレアル・マドリードの取り消しゴール数のおよそ半分にあたる。続く順位には20ゴールで3クラブが並び、セルタ・ビーゴ、レアル・ソシエダ、セビージャとなっている。

バルセロナは、この統計が対象とする期間にVARによって19ゴールが取り消され、7位となった。レアル・マドリードとの差は23ゴールとなり、レアル・マドリードは伝統の宿敵に大差をつけてこのランキングの首位に立っている。

ラ・リーガにVARがなかったとしたら?

この統計は、2018年から2026年までの期間、ラ・リーガの試合がVARなしで行われていた場合に何が起こり得たかという仮定の構図を示している。それによれば、レアル・マドリードは1シーズンあたり約4.6の不正なゴールが認められる恩恵を受けていたことになり、バルセロナは2.1ゴールとなる。

同じ計算によると、アトレティコ・マドリードとビジャレアルはそれぞれ1シーズンあたり約2.4の不正なゴールが認められる恩恵を受け、セルタ・ビーゴ、レアル・ソシエダ、セビージャはいずれも2.2ゴールの水準になっていたという。