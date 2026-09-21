Movistarに対し、2005年から2009年までブランコスのユニフォームを着たミゲル・トーレスは、レアルには連係面であらゆる構造が欠けていると説明した。他クラブで優れたパフォーマンスを見せていた数人の選手も、そのせいで実力をほとんど発揮できていないという。

「マドリーには構造がない。（マルク・）ククレジャは別の選手のように見える。むしろ悪い選手にさえ見えるが、それは構造がないからにすぎない。決まったプレーの形がまったくない」とトーレスはこき下ろした。

ククレジャはこの夏、スペイン代表の一員としてアメリカ、カナダ、メキシコで世界王者となり、大会ベストイレブン入りまで果たしていた。その後、5500万ユーロでチェルシーからレアルへ移籍したが、マドリーではいまだにスタートでつまずいている。28歳の同選手は公式戦8試合でいまだ得点関与がなく、それに加えて守備面でも極めて不安定なプレーを見せている。

例えば先週末、宿敵アトレティコとの荒れた1-2の敗戦では、ククレジャはジョナサン・デイヴィッドに決められた2失点目の場面で良くなかった。ジュリアーノ・シメオネのクロスに対して決定的な妨害ができなかったためだ。

Getty Images

レアル・マドリーのシーズン序盤はどうだったのか？

夏の大型投資を踏まえれば、レアルは新戦力に合計3億ユーロ超を投じており、トーレスはより多くを期待していた。自身はバルセロナに対してレアルが明確に本命だと見ていたが、現実は今や違っているという。

「バルサがやっていたことを、こちらは苦笑いしながら見ていた。ゴードンに8000万ユーロ？ いったい誰なんだ？ アデイェミも、ただのもう1人のFW。ロドリにも大金を払っているが、彼はフィジカル的にベストな状態ではなかった。もしロドリがマドリーでプレーしていたら、彼にも数多くの弱点が見えていただろう」とトーレスは語った。

一方でカタルーニャ勢には、指揮官ハンジ・フリックの下で、レアルとは対照的に明確なプレーのアイデアが見て取れるという。「何週間も過ぎていく中で、バルサが誰を獲得しようが、あるいはFWをまったく補強しなかろうが、彼らはすべてがうまく回っている。良い構造があるからだ」とトーレスは説明した。「もう一度強調するが、レアル・マドリーには構造がない。だから、たとえ良いフットボーラーがいても、プロジェクトが成功するのは非常に難しい」

ラ・リーガの順位表では、レアル・マドリーは7試合で2敗を喫し、4位に後退した。首位バルサにはすでに勝ち点6差をつけられており、アトレティコも現在は勝ち点1差で王者の上に立っている。