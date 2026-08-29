レアルは過去に彼に対して提訴していた：マドリードとマラガの試合の主審が明らかに

スペインサッカー連盟は、明日サンティアゴ・ベルナベウで開催されるリーガ・エスパニョーラのレアル・マドリード対マラガの主審に、フアン・マルティネス・ムヌエラを起用すると発表した。VAR（ビデオアシスタントレフェリー）はダニエル・ヘスス・トルヒージョが担当する。

マルティネス・ムヌエラはレアル・マドリードとの間に豊富な実績を持ち、リーガ・エスパニョーラで同クラブの試合を40試合裁いてきた。その間、クラブは26勝9分5敗を記録している。

それにもかかわらず、この主審の名前はレアル・マドリードのサポーターやクラブ経営陣からの多くの批判と結び付いてきた。クラブ側は、2023-2024シーズンのある試合に関する彼の報告書の内容を理由に、以前に彼に対する抗議を行っている。

マルティネス・ムヌエラは昨シーズン、サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリードの最後の試合となったアスレティック・ビルバオ戦を裁いており、この試合は白い巨人が（4-2）で勝利して終わった。

この主審を取り巻く論争にもかかわらず、レアル・マドリードは2022-2023シーズン以降、マルティネス・ムヌエラが裁いた試合において、リーガ・エスパニョーラのホームゲームで一度も敗れていない。

一方で、このスペイン人主審はリーガ・エスパニョーラでマラガの試合を12試合裁いており、その間チームは5勝2分5敗を記録している。このアンダルシアのチームとの最後の試合は2017-2018シーズンだった。

明日の対戦は、マルティネス・ムヌエラの指揮下における両チーム間の過去の記憶をよみがえらせる。彼は2013-2014シーズンにレアル・マドリード対マラガの試合を裁いており、この試合はラ・ロサレダで白い巨人が1点を返されることなく勝利して終わった。