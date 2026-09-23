ハンジ・フリック監督は、バルセロナの守備陣の傷を癒すための戦術的な答えを見つけたようだ。アンドレアス・クリステンセンがセビージャ戦での負傷によって1か月半以上ピッチを離れる状況の中でのことである。

スペイン紙『スポルト』によると、ガーナ出身の若き守備者ハフィズ・ガリバ（19歳）が、今やトップチームを支える有力候補として名乗りを上げている。バルセロナのBチームでの並外れた活躍と、リーグ開幕からの3試合でクリーンシートを保ったことがその理由だ。

バルセロナはいかにしてレアル・マドリードの牙からこの原石を奪い取ったのか

ガリバがここに至るまでの物語はドラマチックな筋書きを帯びている。彼はアクラの貧しい路地からそのキャリアを歩み始め、その後「マルセット」財団に見出された。スペイン到着後すぐにトップクラブへ加入することを妨げる官僚的な障害があったため、彼はカタルーニャ4部の「コドラー」というクラブでプレーした。

大会のレベルは高くなかったものの、彼の傑出したプレーは二大クラブのスカウトの間で大きな反響を巻き起こした。そして驚くべきことに、レアル・マドリードとバルセロナはともにスカウトをピッチへ派遣してガリバを視察し、『スポルト』によれば、同時に獲得に向けた正式なオファーを提示したという。

バルセロナのフロントは、アカデミー責任者のトニ・エルナンデスによる迅速な動きによって、巧みにこの争奪戦を制した。エルナンデスは選手にカタルーニャのプロジェクトを納得させ、彼は正式に「ラ・マシア」の一員となり、レアル・マドリードのフロントは賭けに敗れることとなった。

フリックのスタイルに理想的な戦術

『スポルト』は、ガリバが夏の初めに彼を襲った不運を素早く乗り越えたと指摘している。彼は突然のウイルス感染に見舞われ、イングランドでのキャンプを逃していた。このガーナ人ディフェンダーは的確にコンディションを取り戻し、Bチームの布陣における揺るぎない柱となった。

この活躍が、選手の特性をよく知るハンジ・フリックの目に留まった。ドイツ人監督のスタイルはハイラインの守備を軸としており、素早い戻りと背後のスペースをカバーするための卓越したスピードを備えたディフェンダーの存在を必要とする。それこそがガリバの最も際立った特徴なのだ。

過密日程と現在の負傷者の状況を背景に、ガリバの株はますます上がっており、トップチームにおける切り札となりつつある。バルセロナは、伝統的な宿敵を出し抜いた見事な一手だったことを日々が証明したこの契約によって、ファンに恩返しをすることになる。

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