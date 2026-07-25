ドイツのライプツィヒは、19歳のコートジボワール人スター、ヤン・ディオマンデに対し、交渉不可の最終的な価格を設定した。夏の移籍市場が進行するなか、この若きフォワードの獲得に向けたレアル・マドリードの関心が高まっている状況での対応である。

ライプツィヒのスポーツ・ディレクター、マルセル・シェーファーは先の水曜日、クラブの断固たる姿勢を強調し、こう語った。「我々はヤン・ディオマンデが来季もライプツィヒでプレーすることを意図している」。そして、2030年まで続く選手の契約における違約金の額は、獲得を望むいかなるクラブに対しても1億3000万ユーロであると指摘した。

この決定的な発言が出たのは、レアル・マドリードが1億2000万ユーロのオファーを提示する準備を進めているタイミングである。マドリードは、欧州サッカーで最も注目される新星の一人によって攻撃陣を強化しようと、このコートジボワール人フォワードを移籍ターゲットのリスト筆頭に据えていた。

デミチェリスが扉を開く

一方、ドイツのチームの新指揮官であるアルゼンチン人のマルティン・デミチェリスは、自らのスターの退団の可能性を否定しなかった。土曜日にチームの直近の親善試合の後、彼はこう述べた。「彼はまだライプツィヒの選手だ。しかしサッカーでは、すべてがあり得る」。これは、この移籍に向けた扉が完全には閉じられていないことを明確に示すものだった。

ディオマンデの名は、スペインのレガネスでのプレー時期以降、欧州の舞台で力強く際立ち始め、最も将来を嘱望される興味深いタレントの一人となり、多くのビッグクラブの注目を集めた。しかし、現在のようなレアル・マドリードの関心のレベルには達していなかった。

リバプールとパリが待機

この若きフォワードへの関心はマドリードだけにとどまらない。リバプールと、フランスのパリ・サンジェルマンもそろって状況を注視している。ただし、ライプツィヒのフロントからの回答は全員に対して一つだ。違約金の額である1億3000万ユーロを支払うか、あるいは移籍は一切成立しないか、である。

各報道によれば、レアル・マドリードが予定するオファーと要求額との1000万ユーロの差が移籍成立の障害となる可能性があり、マドリードはライプツィヒの要求に応じるか、攻撃陣を補強するための別の選択肢を探すかという難しい選択を迫られている。