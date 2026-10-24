アトレティコ・マドリードが土曜日の夜、ラ・リーガの一戦でデポルティボ・ラ・コルーニャを1対0で下し、宿敵レアル・マドリードへ圧力をかけるメッセージを送った。これにより2位の座を固め、明日に控えるクラシコを前に、暫定で2位ながらレアルとの差を4ポイントに広げた。

この勝利でアトレティコの勝ち点は25となり、首位バルセロナ（勝ち点27）に次ぐ2位につけた。一方、レアル・マドリードの勝ち点は21となっている。

試合唯一の得点は48分、アルゼンチン代表のフリアン・アルバレスが決めた。アレハンドロ・グリマルドからファーポストへの正確なパスを受けてのゴールで、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームに、上位争いにおける重要な勝ち点3をもたらした。

アルバレスは週半ばのチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルト戦でもゴールを決めており、好調を継続。シーズンの重要な局面で攻撃面での存在感を示した。一方でアトレティコは前半こそ苦しんだものの、後半開始とともに試合を決着させることに成功した。

アトレティコ・マドリードの勝利は、クラシコを前にレアル・マドリードにさらなる圧力をかけることになった。隣人との差が広がるのを避けるため、レアルには好結果が求められる状況となり、一方でバルセロナ相手の敗戦は順位表における立場をいっそう苦しくし、首位争いでの後退を招きかねない。

この注目の一戦はレアル・マドリードにとって二重の重みを持つ。ライバルに引き離される機会を与えないことを目指す中で、バルセロナはホームと結果という二つの要素を活かし、首位での立場を強固にすることに狙いを定めて試合に臨む。