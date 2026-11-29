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レアル・マドリーが本拠地でアラベスにまさかの敗戦。ベリンガムは終盤に重大な影響を及ぼすシミュレーションを犯し、モウリーニョはコンパニとは対照的な振る舞いを見せた。

ベルナベウでの試合は残り数分。レアルは中位のアラベスを相手に、まさかの1-2とリードを許していた。当然、相手のペナルティーエリア内は大混戦となる。

ヤン・ディオマンデが左サイドをドリブルで進み、グラウンダーのボールをペナルティーエリア内に送る。キリアン・エンバペは届かなかったが、その背後、ペナルティースポット付近にジュード・ベリンガムが走り込む。相手選手2人より先に左足でボールに触れると、倒れた。主審のセサル・ソト・グラードは笛を吹き、即座にペナルティースポットを指した。

しかし、VARのホルヘ・フィゲロア・バスケスが主審に連絡し、モニターでの確認を求めた。判定は覆る。レアルのPKはベリンガムのシミュレーションに変わり、すでに警告を受けていたイングランド人選手は2枚目のイエローカードで退場となった。

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レアルは残り時間で得点を奪えず、 試合は1-2のまま終了。日曜日に勝てば勝ち点差を6に広げられるバルセロナを追う機会を逃した可能性があり、順位表では同じ街のライバル、アトレティコに再び抜かれて3位に後退した 。

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明白な誤審だったのか？ベリンガムが倒れた場面を巡る議論

現在、ネット上ではベリンガムの場面を切り取った動画を無数に見ることができる。ある角度からは明らかなシミュレーションに見える一方、別の角度からはアラベスのDFとの接触をベリンガムが巧みに利用したように見える。

ここで、23歳の世界的スターに欺く意図があったと決めつけるべきではない。同様に、審判団の誠実さを疑うべきでもない。したがって、VARはピッチ上の同僚に、ベリンガムが倒れたことで判断を誤った可能性を伝えたのだろう。ソト・グラードも映像を見て同じ結論に達したようだ。そうでなければ、最初の判定を覆すことはなかったはずだ。

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その見方には確かに納得できる。ベリンガムが倒れた直接の原因が、相手DFの脚だったとは言い難い。ただ、元ドルトムントのスターが単に欺こうとしたのか、それともそれほど強くない接触を大げさに倒れることで可視化しただけなのか、最終的な結論は出せないだろう。そして、グレーゾーンの問題は常につきまとう。規則が求める「明白な誤審」だったのか、ということだ。

Getty Images

モウリーニョはPK判定の場面をどう見たか

この件を解き明かす上では、もちろんジョゼ・モウリーニョが助けになる。レアルのポルトガル人指揮官に偏りなどあるはずがない。そして、またしても礼節として、彼が 審判をスケープゴートにしようとしている などと非難してはならない。失礼。あらゆる場面を客観的に見ることを最優先せず、関係者全員が互いを尊重できるようあらゆる手を尽くしていない、などと非難してはならない。

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そこでモウリーニョの登場だ。ベンチでこの場面を見て「疑問を感じた」という。記者会見では、自分のチームにPKを与えるのは「行き過ぎかもしれない」とも付け加えた。だが、こう続けた。「ジュードはPKだと言っているし、試合後もそう言っている。選手がPKだと言うなら、私もそう考えなければならない。試合後に選手が接触があったと言うなら、その選手を信じなければならない」

Getty Images

コンパニとは対照的に、モウリーニョは結局審判を批判

ここまでは問題ない。モウリーニョは十分に理解できる葛藤を説明している。意見は分かれている。そしてもちろん、教え子の監督として公平な立場ではいられないし、そうあるべきでもある。そこまではいい。

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しかし、63歳の指揮官はさらにこう続けた。「この審判が来季は誰を退場させるか見てみよう。2年前はエンバペ、昨年はたしかヴィニシウス、今回はジュードだった。来年はクルトワになるかもしれない。この審判は、自分の権力を誇示し、自分がすごい存在だと見せつけるのを楽しんでいると思う」

その後、モウリーニョは「審判のせいで負けたのではない」「自分たち自身のせいだ」とも認め、「責任は自分にある」と述べた。実績を誇る指揮官は、自身の発言についても責任を負い、ライバルと比較されなければならない。厄介な状況への対処という点では、例えばバイエルンのヴァンサン・コンパニの方が優れている。バイエルンを率いるベルギー人指揮官は、土曜日のHSV戦での冴えない0-0とチームに降りかかったさらなる痛手を、 コミュニケーションと振る舞いの手本を示す機会に変えた 。

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モウリーニョとマドリーには、手ごわい3連戦が待つ。水曜日にレアル・ソシエダと敵地で対戦し、日曜日にはビルバオへ、さらに翌水曜日にはアーセナルの本拠地へ向かう。