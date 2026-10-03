レアル・マドリードを率いるポルトガル人監督のジョゼ・モウリーニョは、数シーズンにわたりチームが抱えてきた攻撃構築の問題の解決に取り組んでおり、国際試合期間を利用して中盤の役割分担を再編し、後方からのビルドアップの改善と相手のプレッシャーへの対応を図ろうとしている。

スペインの「デフェンサ・セントラル」によると、モウリーニョは攻撃構築の責任を担う4人の選手を定めており、それはアルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、ジュード・ベリンガム、フェデリコ・バルベルデだという。彼らの技術的な能力とボールコントロールの資質を根拠に、この任務を担うには彼らが最適だと判断し、フランス人のオーレリアン・チュアメニに頼るのではなく彼らを起用する考えだ。

モウリーニョは、チュアメニが守備的なアンカーのポジションにおいて重要であるものの、プレッシャー下でボールを扱うために求められる特性を持ち合わせていないと見ている。そのため、ボールの奪回、相手の攻撃の封じ込め、スペースの活用に彼を起用することを好み、ビルドアップの責任はこの役割をより高いレベルでこなせる仲間に委ねる方針だ。

ポルトガル人監督のプランは、バルベルデにダブルボランチの中心的な役割を与え、ギュレルとベルナルド・シウバに攻撃構築の初期段階での彼のサポートを担わせるというものだ。後方のエリアに下がって複数のパスの選択肢を提供し、相手が仕掛けるプレッシャーの影響を抑える狙いがある。

一方でモウリーニョは、ベリンガムに段階的により前方の役割を与え、中盤と攻撃陣をつなぐ結節点とし、仲間にスペースを提供するとともに、守備ブロックに対峙した際に頼ることのできるフリーの選手を生み出すことを目指している。これによりボールの前進を速め、組織的な動きの効果を高めることに寄与させる考えだ。

モウリーニョの戦術的な構想では、特に激しいプレッシャーをかけてくるチームを相手にした際、攻撃構築中にバルベルデを孤立させないことが不可欠だと強調されている。システムの成功には中盤の選手たちの連動した動きと、プレッシャーをかわしボールを保持するのに役立つパスの角度の確保が求められるからだ。

チュアメニをビルドアップの責任から外すことは、監督の構想における彼の重要性の低下を意味するものではない。モウリーニョは彼の特性に合わない役割を課すのではなく、その守備能力を活かし、長所に焦点を当てる意向だからだ。これは、カルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ、アルバロ・アルベロアとの過去の指導時期に彼に与えられていた役割とは異なる方向性である。