レアルのゴール…ナゲルスマン監督はドイツ代表スター選手の負傷について「残念ながら状況は良くない」と語った。

ドイツは土曜日、2026年ワールドカップ・グループ5の第2戦でコートジボワールを2-1で下したが、直後に大きな打撃を受けた。

前半に主力が負傷交代した。

試合後、ZDFのインタビューに応じたナゲルスマン監督は楽観的な見通しを示さなかった。

ナゲルスマンは「ニコ・シュロッターベックは膝の内側靭帯を痛め、明日MRI検査を受ける。現状は良くない」と語った。

シュロッターベックは序盤から違和感を訴えていたが、痛みに耐えながら前半終了までプレーを続けた。

交代が遅れた理由についてナゲルスマンは「戦術的な判断だ。前半は良いパフォーマンスだった」と説明した。

シュロッターベックは、ドイツ代表の最初の2試合（キュラソー戦、コートジボワール戦）でジョナサン・ターと並んでセンターバックとして先発していた。

この試合の後半にはアントニオ・ルディガーが代役に入った。

ドイツ紙ビルトは数日前、シュロッターベックの名前が再びレアル・マドリードの注目リストに浮上したと報じた。同クラブは彼の成長を注視しており、W杯で好パフォーマンスを見せれば獲得に動く可能性もあるという。

同紙によると、ドルトムントのセンターバックの移籍金は5000万～6000万ユーロとされ、レアル・マドリードの予算範囲内だという。

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