「レアルに彼らの居場所はない」：スペインメディア、ダービーの惨敗後にモウリーニョと選手たちを痛烈批判

レアル・マドリードは日曜夜、リーガ・エスパニョーラ第7節でアトレティコ・マドリードに1－2で敗れ、スペインメディアから厳しい批判を浴びた。この試合は複数のアナリストによれば、ジョゼ・モウリーニョ体制下のチームが抱える戦術的・技術的な問題を露呈するものとなった。

モウリーニョは試合後、選手たちに落胆はしていないと強調し、彼らは持てる力をすべて出し切ったと述べ、批判の矛先をむしろ審判の判定へと向けた。しかしスペインのアナリストたちは、バルセロナに6ポイント差をつけられて4位に転落したレアル・マドリードのパフォーマンスに焦点を当てた。

番組『エル・チリンギート』では、フラン・ガリードがチームに痛烈な批判を浴びせた。レアル・マドリードには明確なアイデアも自信も見られなかったと評し、チームに追加の交替枠が残っていたにもかかわらずカルロス・エスパイを起用しなかったことに疑問を投げかけたうえで、2失点目の許し方を厳しく非難した。

ガリードは「レアル・マドリードに居場所のない選手たちがいる」と述べ、2失点目について語る中で「全員がひどい状態だ。このチームは守備において壊滅的だ」と付け加えた。また、シーズンの早い段階でバルセロナとの差が6ポイントに開いたことは、レアル・マドリードにとって憂慮すべき状況だと指摘した。

ダービー敗戦を超えて広がる批判

ラジオ局『カデナ・セル』では、アルバロ・ベニートが、レアル・マドリードの問題は1試合だけで生まれたものではなく、長期にわたって続いていると指摘した。

彼は「もしおよそ2年以上前からピッチ上で同じ問題を目にしているのなら、その問題ははるかに根深い。まったく同じ問題を見ている。選手は違うが、シナリオは同じだ」と語った。

一方、トマス・ロンセロは、レアル・マドリードがダービーの試合で苦しみ続けていることについて語り、彼の見方では、試合が難しくなったときにチームが期待される反応を見せられていないと評した。そして「モウリーニョは我々にとって最後の救命具だった。もしこの救命具にも見放されるのなら、これはもう2年前から続いていることだ」と述べた。

批判はスターティングメンバーの選択や一部のスター選手のパフォーマンスにも及んだ。とりわけディーン・ハウセンの退場を受けてヴィニシウス・ジュニオールが54分に退いた後がそうだった。

ロンセロは、ヤン・ディオマンデにスターティングメンバーで機会を与え、ヴィニシウスをベンチに置いておくよう求め、チームにスター頼みの発想を捨てるよう要求した。そして「我々には自惚れを捨ててほしい。スターとはベリンガムのことだ」と語った。

また、ハビ・エライスはラジオ局『SER』を通じて、キリアン・ムバッペのパフォーマンスを批判し、ダービーでの彼の姿に驚きを表した。彼は「ムバッペのパフォーマンスは理解できない。少なくとも走るべきだった」と述べた。

こうしてレアル・マドリードの敗戦の余波はダービーの結果にとどまらず、スペインメディアではチームのパフォーマンス、モウリーニョの選択、そして複数のスター選手のレベルをめぐる、より広範な議論を巻き起こした。バルセロナとの差が7節を終えて6ポイントとなったこの時期にである。