パリ・サンジェルマンは、最終局面でレアル・マドリードへ移籍したコートジボワール人ウインガー、ヤン・ディオマンデを失った穴を埋めるべく、バルセロナのスペイン人FWフェラン・トーレス獲得を今後数日以内に成立させるために動きを強めている。パリ側は、環境の変化を望む選手の意向を追い風に、この移籍成立に大きな自信を持っている。

カタルーニャ紙「スポルト」は、パリのクラブがトーレスを、すでに基本合意に達しているモナコのウインガー、アクリウシュと並んで、夏の移籍市場終了前に攻撃陣を整えるための2大ターゲットと位置づけていると報じた。特に、コロ・ムアニのユベントスへの移籍と、バルコラのリバプールへの移籍が見込まれた後は、その傾向が強まっている。

パリ・サンジェルマンの当初の計画は、ディオマンデの獲得を最優先としていた。しかし、レアル・マドリードが突如として名乗りを上げたことで、彼らは競争から外れることになった。パリは選手との合意には至っていたものの、1億ユーロを超えるライプツィヒの金銭的要求に応じることを拒否した一方、レアル・マドリードは1億2000万ユーロの支払いに同意した。これによりパリの経営陣は、さらなる遅れを避けるため、他の案件での交渉のペースを加速させることになった。

資金は準備済み

パリ・サンジェルマンは、ゴンサロ・ラモスのミランへの売却が成立するとすぐにトーレスとの接触を始めた。監督のルイス・エンリケは、彼を純粋なストライカーの選択肢として獲得することを望んでいる。特に、26歳のこの選手は、1年後に満了する契約の更新をためらう中で、バルセロナ退団への道を開いている。

コロ・ムアニの退団は、トーレスの移籍成立において決定的な要素となる。パリ・サンジェルマンとユベントスは数週間前からこの移籍について交渉を続けており、あらゆる兆候が4000万ユーロでの基本合意の存在を示している。これはパリのクラブがスペイン人スターの獲得に費やそうとしている金額と同じである。

パリ・サンジェルマンは財政面を極めて慎重に運用しており、フィナンシャル・フェアプレーの規則を順守するため、すべての移籍を選手の売却によって賄うつもりだ。バルコラの退団によって（パリのクラブはリバプールに対し彼の対価として1億7000万ユーロを要求している）、クラブはモナコからアクリウシュを、さらに一流のセンターバックを獲得できることになる。

エンリケという切り札

パリ・サンジェルマンは、バルセロナでの現在の給与を上回る年俸で4年契約を含む魅力的なオファーをトーレスに提示する準備を進めている。一方、カタルーニャのクラブは彼の残留を望んでいるが、契約の更新と延長は来る9月に先送りされることになり、提示される数字はパリのオファーを下回るだろう。

最終的には決断は選手自身に委ねられるが、パリ・サンジェルマンはこの争いに勝てると自信を持っている。特に、トーレスが環境の変化への明確な意欲を示していること、さらにルイス・エンリケがパリのクラブの監督を務め、その契約が長期にわたって延長されたことが、選手とその代理人にこの一歩を踏み出す説得力のある理由を与えている。同胞であるスペイン人監督との良好な関係を背景にしてのことだ。