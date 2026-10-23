バルデベバスのトレーニングセンターにあるレアル・マドリードのロッカールームに、再び落ち着きが戻り始めている。ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョが、謙虚さとコミュニケーションの取りやすさを土台とした手法を生かし、チームの主力選手たちとの強固な関係構築に成功したためだ。これは、選手たちとコーチングスタッフの間で内部対立や緊張が続いた時期を経ての、注目すべき変化である。

スペイン紙「マルカ」によれば、選手たちはモウリーニョの接し方を称賛しており、その人柄とグループ管理の手法に満足していることを明らかにしているという。同紙は選手たちの言葉として「彼らは彼に非常に満足している。とても謙虚な人物だ」と伝えている。

このポルトガル人監督の影響力は、その豊富な経験や指導の世界における地位にとどまらず、選手たちとの距離を縮める日々の細かな振る舞いにまで及んでいる。彼はトレーニング後も選手たちと残って過ごし、冗談を交わし、各選手の性格に合わせた対応を心がけているという。

クラブ内部の情報筋は同紙に対し、モウリーニョは強い個性を持つ選手たちを扱うのに長けており、選手一人ひとりの特質を理解する能力を備えていると説明した。それがチーム内の信頼構築と結束強化に寄与しているという。

対立の一章を閉じるモウリーニョ

この変化は、シャビ・アロンソとアルバロ・アルベロアの時期にレアル・マドリードを覆っていた雰囲気を踏まえると、特別な意味を持つ。この両期間は、一部の選手との度重なる対立や公然の争いが見られ、チームの一部メンバーとコーチングスタッフの間の隔たりで終わっていた。

こうした雰囲気はロッカールームの運営を複雑にし、立場の相違の中で支持派と反対派の分裂が生じ、グループ内の調和を保つことがコーチングスタッフにとってさらなる課題となっていた。

しかし現在の兆候は、選手たちと監督の関係の変化を映し出している。経験豊富な選手たちは、厳格さと経験、そして親しみを兼ね備えた扱い方に満足感を覚えており、一方でモウリーニョは、この安心感をチームの安定を支える相互の信頼へと変えようとしている。

スター選手たちの信頼：モウリーニョにとって最も重要な賭け

モウリーニョは、シーズン開始当初から、緊張の抑制と主力メンバー間の結束強化を優先事項の一つに据えているようだ。選手たちがコーチングスタッフとよりスムーズにコミュニケーションを取れる環境づくりに重点を置いている。

クラブ内部の情報筋が伝えたところによれば、レアル・マドリードのロッカールームは、このポルトガル人監督への対応においてより落ち着いた状態になったという。彼が選手たちの信頼を勝ち取り、過去の時期にチームに影響を及ぼした緊張の高まりを和らげることに成功したためだ。