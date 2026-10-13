レアル・マドリードの元キャプテンであり、過去10年を代表するスター選手の一人であるダニ・カルバハルが、キャリアの新たな挑戦に向けて準備を進めている。ヘタフェへの移籍に合意したためで、スペインの首都でプレーを続けることになるが、今回はサンティアゴ・ベルナベウを離れることになる。この動きは、欧州サッカーで最も多くのタイトルを手にしてきた選手の一人が持つ経験をチームに加えたいという、ホセ・ボルダラス監督の意向に応えるものだ。

レガネス出身の34歳ディフェンダーは、レアル・マドリードでのキャリアを終えた後、6月30日以降は無所属の状態が続いていた。そこにヘタフェが名乗りを上げ、これまでとはまったく異なる挑戦の機会を与えることになった。

ボルダラスは、同選手の経験と競争の要求に対応する能力を生かしたいと考えている。レアル・マドリードで過ごした年月を通じ、ビッグマッチのプレッシャーの中でプレーし、タイトルを争うことに慣れているからだ。

ヘタフェの指揮官が狙うのは右サイドの強化であり、カルバハルは右サイドバックのポジションをキコ・フェミニアと争うことになると見られている。また、コーチングスタッフが採用するプランに応じて、異なる役割で起用される可能性もある。

3バックを採用する場合、カルバハルは最終ラインの右側を務める可能性があり、それによってアンドレス・ガルシアがより高い位置で出場する機会を得ることも考えられる。ボルダラスにとっては戦術的な選択肢が増えることになる。

ただ、この移籍で最も注目すべき点の一つは金銭面だ。報道によれば、カルバハルはレアル・マドリード時代の手取り年俸と比べて最大90％の減俸を受け入れたという。マドリードでの年俸は手取りで約1000万ユーロだった。

ヘタフェでは約100万ユーロの年俸を受け取る見込みで、この大きな差は、同選手が迎える新たな段階の性質を物語っている。プロとしてのキャリアを続け、自宅の近くにとどまりたいという希望に加え、ピッチ上で貢献できるプロジェクトに加わりたいという思いがあった。

最終的に、ボルダラスのオファーはカルバハルにこの挑戦を決断させるのに十分だった。ピッチから遠ざかるのではなく、競争を続ける機会をヘタフェで見いだしたからだ。同時に、チームメートに自らの経験を伝えられる選手としての役割も保つことになる。レアル・マドリードで慣れ親しんだものとは異なる環境の中で、目標の達成を目指すチームにおいては、なおさらだ。