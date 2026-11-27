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ドイツのバイエルン・ミュンヘンは、一選手の問題が、クラブのスポーツプロジェクトに予測不能な影響を及ぼす危機へと発展する恐れに直面している。

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これを報じたのは『スポルト』紙だ。同紙によると、バイエルン首脳陣がジャマル・ムシアラの健康上の問題に対して取った物議を醸す対応は、チームのロッカールーム内に不満を生んでいる。さらに、フランス人のマイケル・オリーズの将来に影響を及ぼすという、極めて重大な波及効果を招く恐れもあるという。

著名記者のクリスティアン・ファルク氏が金曜日、『ビルト』紙で明らかにしたところによると、このフランス代表選手は、クラブ首脳陣のジャマル・ムシアラへの対応を強い関心を持って見守っている。

ムシアラとオリーズの2人は、ピッチの外でも固い友情で結ばれている。

ファルク氏がバイエルン・ミュンヘンのロッカールーム内部から得た情報によれば、オリーズは自身のキャリアの将来を考える上で、今回の出来事を考慮に入れているという。

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ジャマル・ムシアラの契約状況をめぐるウリ・ヘーネス氏、ヤン＝クリスティアン・ドレーセン氏、そしてとりわけカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏の発言は、クラブ内に明らかな不満を引き起こした。

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また、このドイツ人選手の契約における金銭面の条件が見直される可能性も、バイエルン内部で居心地の悪い議論を呼んでいる。

欧州の舞台でリールに1-2で敗れた後、ヨシュア・キミッヒが公の場で発言したことも、決して聞き流せるものではなかった。

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このドイツ代表選手はジャマル・ムシアラを擁護し、クラブ首脳陣の振る舞いに疑問を投げかけた。だがそのメッセージは、もう一人の人物、マイケル・オリーズにも向けられていた。

キミッヒは、このフランス人ウインガーがバイエルン・ミュンヘンのスポーツ面での野望にとっていかに重要かを理解している。31歳の同選手は再びチャンピオンズリーグ制覇を望んでおり、その目標を達成するには、クラブが最高の選手たちを引き留めることが不可欠だと考えている。

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24歳で、2029年までバイエルンとの契約を残すオリーズは、レアル・マドリーが獲得への関心を強めるなかでも、現時点ではミュンヘンを去りたいという意思を公にはまったく示していない。

一方のバイエルン・ミュンヘンは、このフランス人選手との契約延長を目指しているが、正式な交渉はまだ始めていない。

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バイエルンは長年、家族的なクラブの気質を誇りとし、それが世界的なスター選手を獲得し、引き留めるうえでの大きな強みの一つだと考えてきた。しかし、ムシアラをめぐる騒動は、そのイメージを損なう恐れがある。

今後、バイエルン・ミュンヘンが新契約でオリーズに提示し得る金額とは別に、オリーズの目の前には今、熟考に値するごく身近な前例がある。それは、主力スターの一人が極めて繊細な状況に置かれたとき、クラブがどのように対応するのかということだ。

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バイエルン・ミュンヘンは、ムシアラとオリーズという、今後10年間のクラブのプロジェクトの軸に据えられる傑出した2人の選手を手にしていた。しかし、前者をめぐる問題への対応次第では、後者の残留に影響が及ぶことになりかねない。