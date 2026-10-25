ル・アーヴル戦のマルセイユ選手採点：ヒマド・アブデリとティモシー・ウェアが躍動。7ゴールが飛び交う激戦でホームのマルセイユが終盤のピンチをしのぐ

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マルセイユはリーグ・アンで3連勝を飾り、3位との勝ち点差を3に縮めた。しかし、ヴェロドロームでの慌ただしい終盤には、4点のリードを失いかけた。

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マルセイユは後半開始10分にイマド・アブデリが4-0とした時点で、勝利を確実にしたかに見えた。それまでにブルーノ・ジェネジオ監督率いるチームでは、CJ・イーガン＝ライリー、ティモシー・ウェア、イゴール・パイシャオが得点していた。しかし、今季リーグ戦未勝利で最下位のル・アーヴルは諦めなかった。途中出場のジョシュ・マジャがPKを決め、ラミン・エンディアイのゴールを挟んでヘディングでも得点。アウェーのル・アーヴルは12分間で3点を奪った。さらにホームのマルセイユは、アディショナルタイム終盤にトチュク・ンナディのハンドについて長いVAR確認を待つことになったが、クレマン・トゥルパン主審はル・アーヴルのPKの訴えを認めなかった。以下、マルセイユの選手を採点する。

GK・守備陣

ジェフリー・デ・ランゲ：6／10 前半半ばにはラヤン・フォファナの強烈なシュートに鋭く反応し、計3本のシュートをセーブした。中村颯太のシュートをはじいたところをエンディアイに押し込まれたが、マジャのPKと終盤のヘディングシュートにも対処は難しかった。

ティモシー・ウェア：7／10 キャプテンマークを巻いたウェアは33分、DF3人をかわしてリードを2点に広げ、前半最大の見せ場をつくった。しかし後半半ば、フォファナのシャツを引っ張ってPKを献上。ル・アーヴルの反撃のきっかけを与えた。

CJ・イーガン＝ライリー：7／10 開始5分もたたないうちに、マークを外されてフリーとなり、ヘディングでクラブでのリーグ・アン初ゴールを決めた。60分を過ぎた直後には不用意なミスでル・アーヴルに得点を許しかけ、相手の3点目となったマジャのヘディングシュートは自身に当たってゴールに入った。

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ナイフ・アゲルド：8／10 空中戦で強さを発揮。前半、反撃を狙うル・アーヴルのクロスを何度もヘディングでクリアした。60分を過ぎた直後には中村への力強いタックルから、自陣ゴールライン際での一連の守備につなげ、相手の得点を防いだ。

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エメルソン：8／10 鋭いクロスでイーガン＝ライリーの先制点をアシストし、練られたFKのプレーから放ったシュートはブロックされた。63分にはデ・ランゲがかわされた場面でマジャのシュートをゴールライン上でクリア。アシストと同じくらい決定的なプレーだった。

中盤

トチュク・ンナディ：6／10 最初の1時間は守備陣の前で効果的にプレーし、創造性のある選手たちが力を発揮できるよう支えた。一方でファウルは4回。そのうち1回で与えたFKはル・アーヴルの3点目につながった。アディショナルタイムのハンドについてVARによるPKの確認を受けたものの、判定を免れたのは幸運だった。

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ピエール＝エミール・ホイビュア：7／10 中盤に激しさと落ち着きをもたらした。前半にはカーブをかけたシュートでゴールに迫り、60分には巧みなヒールパスでパイシャオのチャンスを演出。84分に退いた後、マルセイユははるかに危うくなった。

イマド・アブデリ：9／10 この試合で際立つ活躍を見せた。ル・アーヴルがアミル・リチャードソンをマンマークにつけるほど影響力が大きかった。鋭いターンからアミーヌ・グイリへのパスでパイシャオのゴールにつながる攻撃を始めると、55分にはハーフボレーをゴール上隅に突き刺した。ゴール前に飛び出したゴーティエ・ガロンに2度阻まれ、足首を痛めながらもプレーを続け、スタンディングオベーションを受けてピッチを後にした。

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攻撃陣

アミーヌ・アリ：7／10 ライン間で活発に動き、序盤にはアゲルドのヘディングシュート、さらにアブデリのカーブをかけたシュートをお膳立てした。前半には、最後のDFだったエンゾ・コフィに引き留められる場面も。ヴェロドロームからは退場を求める声が上がったが、レッドカードは出なかった。

イゴール・パイシャオ：8／10 サイドで絶えず脅威となった。2点目ではウェアにパスを送り、後半開始5分には鋭い反応で3-0とした。60分にはガロンにセーブを強いるシュートを放ち、肩を痛めながらもアディショナルタイムに交代するまでプレーした。

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アミーヌ・グイリ：7／10 攻撃の中心となり、パイシャオのゴールをアシストした。素早く再開したFKからのクロスは相手に十分にクリアされず、アブデリの4点目につながった。一方で、2度オフサイドにかかった。

途中出場・監督

ニール・モペイ：5／10 78分にグイリに代わって出場したが、ル・アーヴルが主導権を握るなかで存在感を示せず。アディショナルタイム終盤には警告を受けた。

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ケイリアン・アブダラ：5／10 78分にアリに代わって出場。試合の流れが変わるなか、短い出場時間の大半を守備に費やした。

ヌフム・カミソコ：5／10 84分にアブデリと交代し、マルセイユにとってこの日最も混乱した時間帯にいきなり身を置くことになった。

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アンヘル・ゴメス：5／10 ホイビュアに代わって出場した際、ヴェロドロームからは賛否の入り交じった反応を受けた。試合に影響を与える機会はほとんどなかった。

ウリセス・ガルシア：採点なし 守備を固めるため、アディショナルタイムにパイシャオに代わって投入された。

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ブルーノ・ジェネジオ：6／10 ル・アーヴルを圧倒する狙いでチームを送り出し、4-0のリードはそのプランが機能した証しだった。しかし交代後にマルセイユは試合の主導権を失い、VARの判定次第では勝ち点2を逃すところだった。