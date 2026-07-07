「ルールは必要に応じて変更される」…ティパス氏がFIFAを批判：「貴団体の信頼性は崩れ去っている」

スペインサッカーリーグ（ラ・リーガ）のハビエル・ティパス会長は、 国際サッカー連盟（FIFA）を強く批判し、アメリカ代表フォラリン・バロゴンへのレッドカード取り消し決定について「FIFAとサッカー全体の信頼性を長年損なってきたガバナンスモデルの氷山の一角」と自身のSNSで投稿した。

ティバス氏はSNSで、2026年W杯で最も物議を醸した問題の一つであるバロゴン選手へのレッドカード取り消しについて意見を表明した。FIFAはベスト32のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で彼が受けたレッドカードを取り消し、これにより彼は母国 これによりアメリカ代表はベルギーとのラウンド16に出場でき、4－1で勝利して準々決勝に進んだ。

ティバス氏はSNS「X」への投稿でこう述べた。「バログンへの処分取り消しは一過性のミスではない。FIFAのガバナンス問題が長年続いている証拠だ」。

さらに、スペイン・リーグ協会の会長は次のように続けた。 ルールが都合よく解釈・修正され、最も重要な決定が365日プロサッカーを支える国内・地域リーグとの対話や合意なしに行われるとき――大多数のプロクラブや選手は国際大会に参加していないにもかかわらず―― サッカーの主要関係者の声が聞かれないまま一方的な方針が押し付けられるとき、問題なのは特定の解決策ではなくシステムそのものになるのだ」。

ティパス氏はFIFAの意思決定プロセスも強く批判した。「FIFAの総会は実質的な議論がなく、投票前に結論が出される“合意のショー”だ。国内リーグや地域リーグとの合意はなく、むしろ損害を与える決定が承認されている」と語った。

スペインリーグ協会の会長は「バログン事件は氷山の一角に過ぎず、規則が恣意的に適用され続ければ信頼は失われ、組織としての信憑性は消える」と説明した。

さらに、多くの関係者がこの問題を認識しながら沈黙していると指摘し、「沈黙は独立性や透明性、良識ある統治を擁護するより楽だからだ」と語った。

ラ・リーガ会長はこう結んだ。「サッカー界には、説明責任を果たし、ルールを尊重し、透明性をもって運営される組織がふさわしい。一方的かつ恣意的な決定でサポーター、クラブ、協会、選手たちの信頼を蝕むような組織であってはならない」。