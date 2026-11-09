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アストン・ヴィラのフットボール運営責任者ダミアン・ビダガニー氏が、マンチェスター・ユナイテッドとの試合で劇的な4-4の引き分けに終わった後、ロイ・キーン氏に痛烈に反論した。GK鈴木彩艶へのファウルがあったとの主張にもかかわらず、終盤の同点ゴールが認められたことに、ビダガニー氏は激怒した。

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8ゴールが飛び交ったオールド・トラッフォードの激闘

ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラは、アリソンとニコラス・ジャクソンのゴールで開始3分以内に2点を先行し、記憶に残るプレミアリーグでの勝利を手にするかに見えた。しかし、マンチェスター・ユナイテッドは前半終了前に反撃。ブルーノ・フェルナンデスがPKを決め、ユーリ・ティーレマンスが古巣相手に得点した。

後半早々、ジョン・マッギンがPKを決め、レオン・ゴレツカもセットプレーから得点して、ヴィラが再び主導権を握った。ところが、アディショナルタイムに劇的な失速を喫する。92分にジョシュア・ザークツィーが反撃のゴールを奪い、続いてパトリック・ドルグが混戦となった終盤のCKから押し込んだ。ヴィラの選手たちはすぐに主審を取り囲み、ゴールに至る過程でセンネ・ラメンスが意図的に鈴木彩艶を妨害したと主張した。

「接触を伴うスポーツ」という見方を巡る対立

マンチェスター・ユナイテッドの元主将ロイ・キーンは、試合後に『Sky Sports』で分析した際、鈴木にほとんど同情を示さなかった。日本代表GKは相手の体を使った妨害に不満を言うのではなく、ペナルティーエリア内で優位に立つ必要があると強調した。

キーンは「鈴木はボールを取るために最善を尽くしているとは思わない。ボールの真下にいる。少し下がってからボールに向かえばいい」と語った。「間には選手がいるが、いろいろなことが起きるものだ。サッカーは接触を伴うスポーツだ。私には何の問題もない」

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さらに、こう続けた。「前にも言ったが、こういう状況ではGKが主導権を握るべきだ。ブロックされた、押されたと言うなら、なぜ自分も相手選手にそうしないのか。前に出て、積極的にプレーし、主導権を握らなければならない。ボールが入ってきた時、彼は後ろに体重がかかっている。もっと積極的にゴールエリアを支配する必要がある」

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ビダガニーはすぐにXでこの動画に反応し、キーンの見方に異議を唱えるとともに、GKの保護に関して開幕前に示された指針を審判側に改めて指摘した。

ビダガニーは「都合よく持ち出される『接触を伴うスポーツ』という見方を整理しておきたい。今夏、審判からは、今季はゴールエリア内で意図的にGKのバランスを崩させたり、押したりすることは、もはや認められないと伝えられていた」と投稿した。

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「ラメンスはボールを見てすらおらず、腰を使って彩艶に接触しに行った。とはいえ、我々は良い試合をしたし、最後の6分間についてはもっと良くならなければならない。そうするし、改善していく。しかし、ルールはルールであり、守られなければならない。それは事実だ」

エメリ、フィジカル面への適応を求める

クラブ幹部の同僚が解説や審判の判定を批判する一方、エメリは新加入GKが直面する厳しい適応の過程に目を向けた。スペイン人指揮官は、他の欧州リーグと比べたイングランドサッカーのフィジカル面の厳しさを認めた。

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エメリは試合後の記者会見で「怒っているか？ 終盤の2失点を受け入れるのは難しい」と述べた。「これは過程の一部であり、良い例でもある。最後のゴールをどう許したかは、鈴木にとって適応の問題だ。相手は彼を押し、妨害している」

さらに「他の国では認められない。ここでは認められる。我々は分析を続け、経験を積み、今回のような失点につながる状況を避けようとしなければならない。怒っているか？ これが適応の過程だと受け入れなければならない」と付け加えた。

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終盤の失速から立ち直れるか

ヴィラは、試合のあれほど遅い時間に2点のリードを手放した精神的な痛手から、早急に立ち直らなければならない。エメリとコーチングスタッフは、今後数日間、セットプレーの守備に重点を置くことになりそうだ。

一方、鈴木にはプレミアリーグのペナルティーエリア内で求められるフィジカル面の厳しさに、すぐに適応するようプレッシャーがかかる。日曜日の混乱した幕切れを受け、対戦相手がCKで見えた弱点を突こうとするのは間違いない。