ワールドカップ第2戦でエクアドルと0-0で引き分けたキュラソーの英雄は、37歳のGKエロイ・ルームだった。彼の活躍はインスタグラムにも表れ、

マイアミFCのルームは試合前、インスタフォロワーが10万に満たなかったが、大活躍で現在75万に迫る勢いだ。

試合後、ルームはFIFAから「マン・オブ・ザ・マッチ」に選ばれた。また、この試合で15回のセーブを記録し、おそらく新記録を樹立した。 統計機関オプタはこれを認定し、彼は2014年ベルギー戦で15セーブを記録した米国代表ティム・ハワードと並んだ。なおFIFAはハワードが当時16本を防いだとしている。

その鉄壁の守りは、月曜日にスペインを0-0に抑えたカーボベルデ40歳GKヴォジーニャを想起させる。この活躍で彼のインスタフォロワーは急増し、現在1500万人に達している。

ルームはNOSの取材に「このトロフィーは間違いなくケースに飾る。W杯のマン・オブ・ザ・マッチは格別だ」と語った。さらに「ロッカールームで大臣に会った。キュラソーに小さな像が建てられるかもしれない」と笑った。

「夢のような夜だ。エクアドルは手強い相手なので厳しい試合になると分かっていた。ドイツに1-7で負けた雪辱を晴らしたかった我々は、何かを見せつける準備ができていた」と満足げに語った。最後にインスタグラムのフォロワー急増にも言及した。

試合前は9万人だったが、今は不明」とルーム。しかしフォロワーが50万人を超えたと知ると、 「ふぅ。こういうこともあるよね。カーボベルデのGKも同じ経験をしたはず。でも、僕にとっては大したことじゃない。大事なのは、この1ポイント。W杯での初ポイントだ。それ以外は大騒ぎだけどね」