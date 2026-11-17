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ウェイン・ルーニーが自殺を考えていたことを明かした。現在はプリマス・アーガイルの監督を務める元イングランド代表FWは、マンチェスター・ユナイテッド在籍時に経験した苦しく、つらい時期を振り返った。

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ウェイン・ルーニーは人生でも特に暗い時期を経験し、自殺を考えるまでに至っていた。そう明かしたのは、現在プリマス・アーガイルの監督を務める元イングランド代表FW本人だ。自身の過去における、とりわけ苦しかった時期を振り返った。ポッドキャスト Life at the Midpointで、ルーニーはマンチェスター・ユナイテッドでプレーしていた頃に抱えた個人的な苦悩を率直に語り、長く表に出ることのなかったつらい経験を明かした。

元選手のルーニーは、困難な時期を過ごしたと説明した。特に飲酒との関係や、外の世界から完全に距離を置く傾向に苦しんだという。人生で最もつらかった時期を問われると、「酒を飲むと、2日間家に閉じこもり、ただ飲み続けていた」と語った。ピッチ上で成功を収める一方、私生活では状況を乗り切ることがますます難しくなっていた。

最も苦しかった時期は1999年にさかのぼる。当時はキャリアが特に順調で、現在17歳の長男カイはまだ生まれたばかりだった。競技での好調さと私生活の苦悩との落差について、ルーニーは率直に振り返った。「プレーの面では、おそらくキャリアで最高の時期だった。でも、すべてに対処するのに苦労していた。あのつらい時期を乗り越えるには助けが必要だと気づいた」

元FWは、自分の人生で起きていることを、もはやコントロールできないと感じていたことも認めた。プレッシャーや個人的な問題、向き合うのが難しい状況の重圧から、人との接触を避け、孤立することに逃げ場を求めた。サッカー界で知名度と成功を得ていたにもかかわらず、その状態は時間とともに日常生活に深く影響するようになった。

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「振り返れば、自分勝手だったと言えるかもしれない。でも、本当に厳しい、つらい時期を過ごしていることは分かっていた」とルーニーは説明した。そして息子のカイに触れ、自分でも対処できない状況から守りたかったと語った。「カイにはあんな状態の自分を見られたくなかった。だから私も身を隠していた」。その言葉は、当時の苦悩の中で父親としての役割を果たすことがいかに難しかったかを物語っている。

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その話の中で、自殺を考えたという最も深刻な告白もあった。「自殺を考えるところまで追い詰められた。誰とも一緒にいたくなかった。道で人に会うのも嫌だった。店にも入りたくなかった」と、元マンチェスター・ユナイテッドのルーニーは語った。社会との関わりから遠ざかるほどの深い苦しみを説明し、サッカーはなお心地よくいられる数少ない場所の一つだったと明かした。「サッカーのピッチではいつも居心地が良かった。でも、それ以外のすべてに本当に苦労した」

1985年生まれのルーニーは、同世代を代表するイングランド人選手の一人だった。キャリアを通じてエヴァートン、マンチェスター・ユナイテッド、DCユナイテッド、ダービー・カウンティでプレーし、通算763試合に出場して313得点を記録。イングランド代表では120試合で53得点を挙げ、10年以上にわたり英国サッカーの中心的存在の一人となった。

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獲得タイトルの数々が、その輝かしいキャリアを物語る。特に長く在籍したマンチェスター・ユナイテッドでは、イングランドリーグ優勝5回、FAカップ優勝1回、コミュニティ・シールド優勝6回、リーグカップ優勝4回を経験。さらにチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、クラブワールドカップでも各1回優勝し、マンチェスター・ユナイテッドの近年の歴史を彩る選手の一人となった。

今回ルーニーは、競技での成功の裏に隠れていたものも語り、名声や実績が必ずしも個人的な苦難から人を守るわけではないことを示した。世界最高のストライカーの一人と見なされながら、ピッチを離れると心のバランスを保つのに苦しんでいた時期を、その証言は浮かび上がらせる。率直な言葉からは、イングランドサッカーを代表する人物の一人が持つ、人間としての一面が見えてくる。