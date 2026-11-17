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マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のレジェンドであるウェイン・ルーニーが、現役時代に精神的に過酷な時期を経験し、自殺を考えるまでに至っていたことを明かした。同時期にはアルコール依存症にも苦しんでおり、その時期は孤立し、周囲の人々から距離を置くようになったという。

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41歳のルーニーは、ポッドキャスト「ギャビー・ローガンと語る人生の折り返し地点」に出演した際、この経験について率直に語った。息子カイが誕生した後のつらい時期を振り返り、当時はサッカーのピッチの外で直面していた問題にうまく対処できなかったという。

元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、自分が非常に苦しい時期にあることを自覚していたと語った 。しかし、息子にそのような姿を見られたくなかったため、周囲から距離を置いて孤立するようになり、やがて自殺を考えるようにまでなったという。

『フット・メルカート』が伝えたところによると、ルーニーは次のように付け加えている。「振り返ってみれば、自分は身勝手だったと言える。でも、非常に苦しい時期にあることは分かっていた。当時はカイにあんな状態の自分を見られたくなかった。だから自分も殻に閉じこもったんだ」

さらにこう続けた。「自殺を考えるようにさえなった。誰にも会いたくなかったし、街で誰かと顔を合わせるのも嫌だった。店に入ることさえしたくなくなった。サッカーのピッチの上ではまだ心が落ち着いていたけれど、それ以外のあらゆることで多くの問題を抱えていた」

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ルーニーの今回の発言は、現役時代に大きな名声を得ていたにもかかわらず、表舞台の裏で精神的な苦しみを抱えていたことを浮き彫りにしている。ルーニーはイングランドサッカー界屈指のスターとして活躍し、マンチェスター・ユナイテッドで傑出した成功を収めた。

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ルーニーはマンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者であり、同クラブで559試合に出場して253ゴールを記録。プレミアリーグ優勝5回に加え、2008年にはチャンピオンズリーグ制覇も成し遂げた。その後、最後のキャリアとなったダービー・カウンティでのプレーを経て、2020年に現役引退を発表している。