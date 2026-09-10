ルート・フーリット、ルベン・ファン・ボメルのインタビュー後に激怒「頼むよ、まったく！」

ルート・フリットは、ルベン・ファン・ボメルへのインタビュー中に見せた同僚サム・ファン・ロイエンの姿勢にまったく賛同できない。元オランダ代表はPSV対シャフタール・ドネツク（1-1）後、Ziggo Sportでそう語った。

ファン・ロイエンはカメラの前でファン・ボメルをつかまえ、当然ながらアヤックス戦が行われた先週土曜日にアーロン・ボウマンに対して犯したファウルについて、このアタッカーに質問した。ただ、フリットは司会者がその話題を長く引っ張りすぎたと考えている。

「まったく、勘弁してくれよ」と、フリットはインタビュー直後に怒りをあらわにする。「いつまでもしつこく聞き続けて……。あの子を放っておいてやれ！ 彼は謝罪したし、それは本人も言っているだろう」

とりわけ、ファン・ロイエンが質問を重ねたことについて、フリットはほとんど理解を示さない。「もう終わりだろう？ それでも延々と続けて……。サム、君には失望したよ」

その後、フリットは小さな留保も付け加えるが、自身の立場は変えない。「いや、わかるよ。君は自分の仕事をした。でも、もう彼を放っておいてやれ。頼むよ」

するとエレーヌ・ヘンドリクスがファン・ロイエンを擁護し、その話題は『重要』だと主張する。「重要だって？ 勘弁してくれよ」と、フリットはまったく取り合わない。「母親に電話したのか、とか、これを……。いったい何をそんなに知りたいんだ？」

フリットは、ファン・ボメルが自分の行為を心から悔いていると確信している。「彼は本当にひどく気にしていた」と、PSVのアタッカーの様子からそう感じ取ったという。「それは彼が示していた。なら、もう終わりだ。終わりだよ」