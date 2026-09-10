PSV対シャフタール・ドネツクでのグレイケル・メンドーサによる0-1の場面を受け、セルジーニョ・デストに批判が集まっている。アメリカ代表DFは失点前に痛恨のボールロストを犯し、ルート・フリットはZiggo Sportでそれを厳しく断じた。

多くの人々、とりわけ司会のエレーヌ・ヘンドリックスは、デストのボールロストの場面でバレリー・ボンダルのファウルがあったと見ていた。シャフタールのDFは猛スピードで飛び込み、スパイクでデストに接触していた。

しかし、フリットにファウルという考えはまったくない。失点は何よりもまず、デストの軽率なプレーに原因があると見ている。

「まず第一に、選手本人（デストのこと、編集部注）が単純に愚かだと思う。ボールを自分の前に出しすぎているからだ。これが初めてじゃない。すでに何度かあった。私はファウルだとは思わない」と、フリットは明確に断じた。

「デストはボールを自分の前に出しすぎているし、これは単に良いスライディングだ」と続けた。「彼自身も、限界までやっているから負傷する可能性がある。私はファウルだとは思わない」

こうしてPSVは前半を終え、フィリップス・スタディオンで0-1のビハインドを背負っている。アイントホーフェン勢には、チャンピオンズリーグ初戦のジンクスを振り払うための45分が残されている。PSVは直近5回、その初戦に勝てていない。