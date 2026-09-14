ルート・フリットが月曜夜、ルベン・ファン・ボメルに明確なアドバイスを送った。元オランダ代表の同氏は、PSVのアタッカーに多くの資質を見いだしている一方で、1対1で相手に向かうやり方を変えれば、ファン・ボメルはさらに危険な存在になれると考えている。このことをフリットは、PSVがスパルタ・ロッテルダムに4-1で勝利した翌日、Ziggo SportのRondoで語った。

ファン・ボメルはスパルタ戦でベンチスタートとなり、試合開始から1時間後にピッチへ入った。PSVは序盤の0-1のビハインドをひっくり返し、スフェン・マイナンスの3ゴールと佐野航大の1得点で最終的に快勝。これにより、アイントホーフェンのクラブはAZから首位の座を奪った。

マルセル・ブランズは、ファン・ボメルが重いひざの負傷から復帰した過程を非常に高く評価している。PSVのゼネラルディレクターは、リハビリ中のウインガーが取り組む姿を何度も目にしていた。「その時点で私はすぐに、彼がどれだけ早く『うわ、これは早い』と思うレベルまで戻っていたかに強い印象を受けた」

ラファエル・ファン・デル・ファールトもまた、ファン・ボメルがチームのために見せる働きを称賛している。Rondoでは、左ウイングが全力疾走で戻って守備をし、タックルでボールを奪う場面が映し出された。「彼がああいうプレーをするのは本当に素晴らしいよね？ それは彼が非常に大きな選手になりつつあるということだと思う。彼はポジティブにもネガティブにも多くの注目を集めている。それでも自分のチームのために戦い続けている。それは周りにも波及するんだ」

その一方で、フリットはまだ改善の余地があると見ている。「彼にひとつだけアドバイスがある。私が見ている限り、彼は自分のスピードをとても頼りにしている。多くの場合、少しサイドに流れて、そこから純粋にスピードで勝負しようとしている」と、元ウインガーは説明した。

フリットによれば、ファン・ボメルはむしろ自分のマーカーに正面から仕掛けるべきだという。「外側でボールを受けた時は、相手に真っすぐ向かっていかなければならない。今はまだ横に流れることが多いが、それこそまさに相手が彼を追い込みたい場所なんだ。真っすぐ向かっていけば、その守備者を後ろ体重にさせて、もっと簡単に抜けるようになる」

ハーリド・ブラールーズも、フリットの言わんとしていることを正確に理解しており、守備者の体の向きに言及する。「正面から向かってこられると、守備者は内側に来るのか外側に行くのか分からない。そこが、守備者を迷わせたいポイントなんだ」 ブランズはさらに、ファン・ボメルは強烈なシュートを持っているので、内側へ切れ込むそぶりをもっと見せることもできると付け加えた。

フリットは、その修正によってファン・ボメルはさらに守りにくい選手になると確信している。「それを身につければ、もっとずっと簡単に抜けるようになる。私自身ウインガーだったから、どういうことかはよく分かっている。相手を後ろ体重にさせようとするんだ。そうすれば、時にはもう抜き切る必要すらない。クロスを入れるスペースがすでにできているからね」

スタジオではラファエル・ファン・デル・ファールトからフリットに称賛の言葉が送られた。「それはいいアドバイスだよ、ルート」とのことだった。