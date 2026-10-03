ルート・フリットは1998年8月にニューカッスル・ユナイテッドの監督に就任した。激動のシーズンを経て、ほぼちょうど1年後に辞任している。当時、マグパイズの全選手がこのアムステルダム出身者と良好な関係を築けていたわけではなかった。ロブ・リーもその一人で、ポッドキャスト『Undr The Cosh』でフリットを厳しく批判している。

フリットは就任初年度にして、結果的には唯一のフルシーズンで、ニューカッスルをFAカップ決勝へ導いた。しかし、その決勝では伝説的な3冠達成のマンチェスター・ユナイテッドに敗れている。プレミアリーグでの成績は振るわず、13位に終わった。

ニューカッスルは1999-2000シーズンを最初の5試合でわずか勝ち点1という形でスタート。同時に、チーム内には緊張感も漂っていた。常に特別な意味を持つサンダーランドとのダービーでは、ダンカン・ファーガソンと主将アラン・シアラーをベンチに置き、その試合は1-2で敗れた。

フリットはシアラーとファーガソンをともに途中出場させたうえ、この痛恨の敗戦の責任を部分的に彼らに負わせた。それが翌日の練習場での衝突につながった。当時18位だったことも重なり、2日後にフリットはチームを去ることになった。

ロブ・リーは当時フリットが指揮した選手の一人だったが、1992年から2002年までニューカッスルでプレーしたこの元MFは、セント・ジェームズ・パークでのフリット時代を決して好意的には振り返っていない。

「あれはクラブで最悪の時期だった」とリーは切り出す。「僕はちょうどケニー（フリットの前任者であるケニー・ダルグリッシュ）体制の下で3年半契約にサインしたところだった。フリットはどうしても僕を追い出したかった。僕やジョン・バーンズ、イアン・ラッシュ、スチュアート・ピアースら何人かの選手がいたけど……彼は僕たちをどう扱えばいいのか全く分かっていなかった」

「プレシーズンでは僕から背番号7を取り上げた。チーム写真にも入れたくなかったみたいだ。それを本人が直接言ってきたわけじゃなくて、他の人が代わりに伝えてきた。彼は傲慢だった。僕が人生で会った中で、最も傲慢な男だよ」

リーには結局、背番号自体が割り当てられず、ニューカッスルのリザーブチームで「数カ月間」プレーした。ただ、そこでの監督からは、トップチームから外された自分や他の選手たちは、必ずしもそうする必要はないと告げられていたという。

その後もリーはフリットと何度か顔を合わせたという。「でも、傲慢な人間とは話しても無駄なんだ。彼はいつもチェルシー（フリットが1996年から1998年まで監督を務めたクラブ）の話ばかりしていた。『俺たちはいつもお前たちを倒していた』ってね。まったく、なんてことだ。」



