ルート・フリットは1998年8月にニューカッスル・ユナイテッドの監督に就任した。しかし、激動のシーズンを経て、ほぼ1年後に辞任した。当時、マグパイズの全選手がこのアムステルダム出身者とうまくいっていたわけではなかった。ロブ・リーもその1人で、ポッドキャスト『Undr The Cosh』でフリットを厳しく批判している。

フリットは就任初年度にして、結果的に唯一のフルシーズンとなったシーズンで、ニューカッスルをFAカップ決勝に導いたが、相手は伝説的なトレブル達成のマンチェスター・ユナイテッドで、敗戦に終わった。プレミアリーグでの成績は振るわず、13位という結果に終わった。

ニューカッスルは1999-00シーズン、最初の5試合で勝ち点1しか取れずにスタートした。同時に、チーム内には緊張も生まれていた。常に特別な意味を持つサンダーランドとのダービーでは、ダンカン・ファーガソンと主将アラン・シアラーをベンチに置き、その試合も1-2で敗れた。

フリットはシアラーとファーガソンの両方を途中出場させたうえ、この痛恨の敗戦の責任の一端を彼らに負わせた。これが翌日、トレーニング施設での衝突につながった。そして、その時点で18位だったことも重なり、2日後にフリットは退任した。

ロブ・リーは当時フリットが率いていた選手の1人だったが、1992年から2002年までニューカッスルでプレーした元MFは、フリット時代のセント・ジェームズ・パークを決して好意的には振り返っていない。

「あれはクラブでの最悪の時期だった」とリーは切り出す。「僕はちょうどケニーの下で3年半契約にサインしたばかりだった（フリットの前任者ケニー・ダルグリッシュ、編集部注）。フリットはどうしても僕を追い出せなかった。何人かそういう選手がいた。僕、ジョン・バーンズ、イアン・ラッシュ、スチュアート・ピアース……。彼は僕たちをどう扱えばいいのか全く分かっていなかった」

「プレシーズンでは、彼に背番号7を取り上げられた。チーム写真にも入れたくなかったんだ。それも本人が直接言ってきたわけじゃない。周りが代わりに伝えてきた。彼は傲慢だった。僕が人生で会った中で最も傲慢な男だ」

リーには背番号がまったく割り当てられず、ニューカッスルのリザーブチームで『数カ月』プレーした。ただ、そのチームの監督からは、トップチームで締め出されていた自分や他の選手たちは、必ずしもそうする必要はないと言われていたという。

リーはその後も何度かフリットと顔を合わせたという。「でも、人が傲慢なら話しても無駄だ。彼はいつもチェルシーの話ばかりしていた（フリットが1996年から1998年まで監督を務めていたクラブ、編集部注）。『俺たちはいつもお前たちを倒していた』ってね。まったく、勘弁してくれ。」



