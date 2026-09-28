ルート・フリットが『Rondo』（Ziggo Sport）で、メックス・メールディンクとクライセンシオ・サマーフィルをとりわけ高く評価した。特に、オランダ代表のこのストライカーとウイングアタッカーが見せる献身的な働きぶりには、大きな賛辞が送られている。

メールディンクは日曜日、ネーションズリーグのセルビア戦アウェーゲームでオランダ代表にとって非常に大きな存在だった。AZ所属の同選手はPKを決め、試合終了20分前には決勝ゴールも記録した。

「私が目を引かれたのは、メールディンクとサマーフィルのハードワークだ。本当に素晴らしいと思った。あの2人が走り、飛び回り、守備にも戻っていた姿は、本当に手本だった」と、フリットはオランダ代表のアタッカー陣を絶賛した。

「そしてサマーフィルは、すでにワールドカップで自分を証明している。だが、こうした試合でもそうだ。彼は身を粉にして働いていた」と、アナリストはこのウインガーがオランダ代表に本当に何かを加えていると評価した。「しかもプレーの質も高い。それが新鮮に映った」

同席したテオ・ヤンセンも、フリットの分析に全面的に同意している。「サマーフィルは前の試合でも素晴らしいプレーがあった。自陣ペナルティーエリア内で、80パーセントの力の状態からスプリントして相手を守りにいった場面だ。ダンフリースが高い位置を取っていた時のことだ」

さらにヤンセンは、現在右ウイングとして確固たる地位を築いているサマーフィルの攻撃面も非常に高く評価している。代表監督のシャビは日曜日、ベオグラードで彼を90分間ピッチに立たせた。