ルシャレル・ヘールトロイダが、再びインスタグラムで意味深なInstagramストーリーを投稿した。26歳のDFは、砂時計だけが表示された黒い画面を掲載。ここ数週間、ヘールトロイダにはPSVやフェイエノールトへの移籍話が浮上しており、木曜日からはアヤックスとも結びつけられている。

木曜日の早い時間帯には、Sky Deutschlandが、アヤックスがライプツィヒにヘールトロイダの獲得可能性について問い合わせたと報道。アムステルダムのクラブはレンタルでの獲得を望んでいる。

ヘールトロイダがオランダ国内で高く評価されていることは周知の事実だ。センターバック兼右サイドバックの同選手は、すでにPSVと個人合意に達している。

またフェイエノールトも、ロッテルダム出身のヘールトロイダの復帰を以前から検討している。同選手はデ・カイプでプロデビューを果たした。

この砂時計が移籍の可能性と関係しているのかどうかは、完全には明らかになっていない。ただ、この夏にヘールトロイダがインスタグラムで意味深なメッセージを発したのは初めてではない。

8月初旬、PSVとフェイエノールトの両クラブへの移籍話が取り沙汰されていた際、彼はすでに「UNO reverse」のカードの写真を投稿していた。オンラインの世界では、そのカードは突発的で驚きの展開を象徴するミームへと発展している。その写真の意味をめぐる憶測は、すぐに広がった。

一部では、それは彼がフェイエノールトに「戻る」ことを意味しているのではないかと推測され、また別の人々は、ヘールトロイダがエールディビジの「ナンバーワン」（PSV）へ向かうという意味だと説明した。

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