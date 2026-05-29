ルード・グリティは、ロナルド・クーマン監督が選んだワールドカップ代表メンバーについて、RTL Tonightで「ほぼ賛成」と語った。

多くの国民同様、彼はマルテン・デ・ルーンとクリセンシオ・サマービルの招集に注目。特にデ・ルーンについては「カウンターで失点が多いから。中盤で城を守るタイプが必要だ」と説明した。

「失点は守備よりその前の問題だ。全員が前線に上がったとき、中盤に“城を守る”選手が必要で、デ・ルーンがそれだ」とグリットは語る。

「スホーテンの負傷で、クーマンが急きょそのタイプが必要だと判断したのは理解できる。デ・ルーンは常に代表に選ばれ、チーム内での立場も確立している」

一方、サマービルについては「フェイエノールト時代から知っているが、彼は“問題児”で、自分の意見をはっきり持つタイプだ。扱いにくいと思われがちだ」と指摘する。

しかし、それこそが面白いとGullitは言う。「扱いにくい選手ほど型にはまらない考えを持ち、チームに刺激をもたらす。彼は紆余曲折を経てウェストハム・ユナイテッドで結果を出した」。

「彼は次に何をするか予測できないウイングだ。それが彼のプレーの面白さだ」とガリットは語り、続けて「当然の評価だが、選ばれると思っていた他の選手たちは悔しいだろう」と締めくくった。