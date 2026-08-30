ルーク・ブロウワースが所属先ヘーレンフェーンに不満をあらわ「これはやや無礼だと思う」

ルーク・ブロウワースは、自身のオモニア・ニコシア移籍の可能性を巡る現在の状況にまったく納得していない。本人によれば、scヘーレンフェーンのクラブ首脳陣の対応は「やや無礼」だという。

ブロウワース自身はすでにキプロスのクラブと個人合意に達しており、あとは両クラブが移籍金で合意できるかどうかにかかっている。というのも、このMFは2027年半ばまで契約を残しているからだ。

そして、まさにそこが問題となっている。ヘーレンフェーンのクラブ首脳陣はブロウワースの要求額を譲っておらず、オモニア・ニコシアは現時点でそれに応じる意思がないように見える。ブロウワースはそのことに不満を募らせており、ヘーレンフェーンはもう少し柔軟な姿勢を取ってもいいはずだと考えている。

「クラブがいくらを求めているのかは分からない。譲歩する必要すらない。そもそも譲るべき“ワイン”なんてないんだ。この3試合でこれだけしか出場していないなら、“ワイン”なんてないよ」と、試合後にESPNで憤りをあらわにした。

「自分の役割が何なのか、そしてここでどう見られているのかは明らかだと思う。そうでありながら、ある金額にこだわって強硬な姿勢を取るのは、やや無礼だと感じる」とブロウワース。今季序盤の同選手は控えの役割を担っている。

「これが厳しい世界だというのは分かっている。自分もそれは受け入れている。そこから恩恵を受けることもあるからね。自分はいつだってすべてを捧げてきたし、今はクラブにも少しは自分のことを考えてほしい」とブロウワースは締めくくった。なお、同選手は日曜日にティルブルフで、すでに涙ながらにヘーレンフェーンのファンに別れを告げていた。

「ここでは素晴らしい時間を過ごせた。その感謝の気持ちはとても大きい。このユニフォームのためにすべてを捧げてきた。実際、キプロスに向かっているところだと思う。交渉はかなり進んでいる。あとはクラブ同士が合意に至るかどうかだ」