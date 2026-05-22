ルーク・デ・ヨング（35）が将来に関する重大な決断を発表

ルーク・デ・ヨングがFCポルトを1シーズンで退団すると、35歳のストライカーが『アルゲメン・ダグブラッド』紙に明かした。契約延長も可能だったが、彼は拒否した。

重度の十字靭帯損傷から回復中のデ・ヨングは、AD紙に「続けるか引退するか、夏はすべての選択肢を残す」と語った。

12月に膝手術を受けたがリハビリは順調で、医師も「膝は安定し負荷にも反応しない」と話す。8月末のピッチ復帰を見据え、彼は新契約を結ばなかった。

この状況だからこそ、デ・ヨングはポルトとの新契約を結ばないと決断した。「この状況で新契約を結ぶのは、自分にもクラブにもフェアではない」と伝えたという。昨年、彼は「もう一度素晴らしい冒険を」と意気込んでポルトガルへ渡った。

ポルトは残留を望んでいた。 ポルトは「5試合しか出なかったが、もっとプレーしてほしい」と惜しんだ。デ・ヨングも残念だとしつつ、「現実的になるしかない」と語った。

オランダ復帰は考えられない。古巣トゥウェンテ移籍の噂も否定し、「オランダでプレーするのはPSVだけ。アイントホーフェンでは有終の美を飾った。PSVは私のクラブだが、選手として戻ることはない」と断言した。

プロサッカーからの完全引退も、もはや一つの選択肢だ。「ええ、それも可能性ですね」。このストライカーは長期のリハビリ中、自身の将来を深く考えた。「8月に36歳になります。未達成の夢も、必ず成し遂げたいこともありません。」