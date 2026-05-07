「ルーク・デ・ヨング、私事の都合でオランダへ帰国」

ルーク・デ・ヨングは今シーズン限りでFCポルトを退団する。ポルトガルの移籍情報メディア「Zerozero」によると、35歳のストライカーは私生活の困難によりアイントホーフェンの自宅に戻るという。ポルトガルでの契約は満了となり、更新はされない見込みだ。

昨夏ポルトへ移籍し話題となったが、サム・アゲホワとの競争の中で1年延長オプションは行使されなかった。

ポルトガルメディアは、オランダの家族が重病であることが決断の背景と伝えている。デ・ヨングは困難な時期に家族を支えたいとしている。

また、彼は数か月間、重度の膝の怪我からの回復にも苦戦していた。シーズン序盤に長期離脱し、12月には左膝十字靭帯の手術を受けている。

これらの故障により、ポルトでの時間はほとんど台無しになった。フランチェスコ・ファリオリ監督は、サムと定期的に交代できる理想的なベテランとして彼を評価していたが、けがのためその計画は実現しなかった。

序盤は好パフォーマンスを示し、スポルティングCP戦で重要な得点を挙げるなど活躍。カサ・ピア戦後のファリオリ監督は彼のプレーを「マスタークラス」と絶賛した。

ルロサとの練習試合でデ・ヨングは右膝を重傷。8月末の負傷で3か月離脱した。11月に復帰した直後、前十字靭帯を断裂し、今シーズンは終了となった。