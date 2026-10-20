ルーク・デ・ヨングは、選手としてPSVに復帰する可能性を否定していない。FCポルトとPSVのチャンピオンズリーグの試合を前に、Ziggo Sportで語った。

現在36歳のストライカーは、昨季ポルトの選手として十字靱帯を負傷。その後はポルトガルのクラブでプレーせず、今夏から無所属となっている。

「とても順調です」と、火曜日にZiggo Sportで語った。「膝の状態も良いです。手術から10カ月たったので、基本的には膝も良くなり、素晴らしい新たな挑戦に向けて準備ができています」

新たな挑戦については、こう話した。「特別なものでなければいけません。私も家族も、そこで良い生活を送り、良いクラブにいられると心から納得できる必要があります。そういう話が来なくても、受け入れられます。何が何でもまだサッカーを続けなければならないわけではありません」

「私がどんな選手かは誰もが知っています。私はそのリーグのトップチームでプレーするべき選手です。ポルトからはすでにオファーがありました。そのときは、もうそれはしないと伝えました。家に帰って、そこでほかに何があるかを見たいという気持ちでした」

「ですから、正直なところ選択肢はあまり残っていません。その点は率直に言っておきます。試合終盤の数分間に投入するピンチヒッターを探しているトップクラブでなければなりません。そして、けがや年齢を考えれば、その可能性がとても低いことも分かっています。あるいは、家族がとても良い暮らしを送れ、子どもたちにとって学校も良い、魅力的な国である必要があります」

アメリカや中東も選択肢になるのかという記者ノア・ヴァーレの質問に、デ・ヨングは答えた。「どんな可能性もあります。あらゆる話を聞くつもりです。話は十分に来ていますが、まだ『これを選ぶべきだ』と思えるものはありません」

では、PSVへの復帰はどうか。デ・ヨングは「その可能性には区切りをつけました。PSVは私のクラブですし、連絡もすぐに取れます。サッカーでは何が起こるか分からないので、絶対にないとは言いません。でも、もう実現しないだろうと思っています」と話した。

ヴァーレが、復帰するには何が必要なのかと尋ねると、デ・ヨングは「本当に緊急事態になり、誰かを探している場合です」と回答。ヴァーレは、今がまさにそうした状況かもしれないと指摘した。現在、PSVではアラサヌ・プレア、リカルド・ペピ、サム・ラマースのストライカー3人が負傷している。

「おそらく、そこまで切迫してはいません。そうは思いません」とデ・ヨングは答えた。ピーター・ボス監督からもまだ連絡はないという。「いいえ。ピーターとはよく話しますが、その件については話していません」