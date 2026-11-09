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マンチェスター・ユナイテッドは、昨夏にニューカッスル・ユナイテッドのDFルイス・ホールの獲得に失敗した後、1月の移籍市場を前に、複数のポジションをこなせるユヴェントスのサイドバック、アンドレア・カンビアーゾの獲得に関心を示している。一方、主力左サイドバックのルーク・ショーは現行契約の満了まで残り数カ月となり、オールド・トラッフォードでの長期的な将来には引き続き不透明感が漂っている。

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マンチェスター・ユナイテッド、イタリア代表DFを狙う

『TuttoJuve』によると、共同オーナーのINEOSが夏の移籍市場でマイケル・キャリック監督のための左サイドバックを獲得できなかったことを受け、マンチェスター・ユナイテッドは26歳のイタリア代表DFに接触した。左右どちらでもサイドバックとウイングバックを務められる同選手は、トリノのクラブで通算142試合に出場し、8ゴール19アシストを記録している。イタリアの同メディアは、オールド・トラッフォードの首脳陣が「サイドで複数の役割をこなせる能力を特に高く評価しているイタリア人サイドバックに関心を示した」と伝えている。

給与面が契約延長交渉の障害に

31歳のイングランド代表DFルーク・ショーは、コンディションが整っていればキャリック監督の左サイドバックの第一選択肢だが、契約は今季終了時に満了する。INEOSが契約延長に厳しい条件を設けていることを明かした『TEAMtalk』 の移籍情報担当記者グレアム・ベイリーは、10月21日にこう語った。「『TEAMtalk』は、ユナイテッドが31歳のショーの残留を容認する考えであり、新契約についての話し合いもすでに行われたことを確認している。ただし、解決すべき重要な点がまだある」

「ショーは昨季、1試合も欠場せずに済んだが、今季はすでに試合を欠場している。そのため、ユナイテッドが契約延長を提示するか判断する上では、出場可能な状態を保てるか、そして出場時間が重要な検討材料となる」

「給与も問題だ。ショーはクラブで最も高給を得ている選手の一人であり、新契約を結ぶには減俸を受け入れる必要があるかもしれない」

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夏の大幅刷新でベテラン選手も退団の可能性

そうした初期段階の契約交渉が行われている一方、移籍情報を伝えるファブリツィオ・ロマーノ記者は、クラブ全体で組織的な変更が進む中、長年在籍するショーが来夏の契約満了をもって退団する可能性があると考えている。

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ロマーノ記者は今週、自身のYouTubeチャンネルでこう語った。「ルーク・ショーは2027年末にマンチェスター・ユナイテッドを去ると見込まれる選手の一人だ。今日も報道があったが、私が聞いているところでは、マンチェスター・ユナイテッドはすでに2027年夏にルーク・ショーと袂を分かつ可能性を考え始めている。十分に起こり得る話だ。正直なところ、2027年にはユナイテッドで多くの変化があると予想している」

「まず監督がどうなるかを見てみよう。現時点では、アストン・ヴィラ戦もマイケル・キャリックが引き続き指揮を執る。ただ、パフォーマンスを見極めなければならない。それから首脳陣がどうなるかも見てみよう。ユナイテッドは今季苦戦しており、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣も当然、厳しい目を向けられている」

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「つまり、変化は選手だけでなく、ほかの役職も含む複数のポジションに及ぶだろう。そしてルーク・ショーは、最終的に今季終了時にマンチェスター・ユナイテッドを去る可能性のある選手の一人だ」

1月の移籍市場、ユヴェントスの姿勢が焦点に

カンビアーゾとユヴェントスの契約は2029年夏まで残っており、ユナイテッドが年明けに獲得するのは容易ではない。それでもINEOSは、1月に冬の移籍市場が開いた際にキャリック監督の守備陣の選択肢を増やしたい考えだ。一方、ショーがオールド・トラッフォードで新契約を勝ち取るには、今後数カ月でコンディションを証明しなければならない。