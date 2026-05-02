ルーカス・ローザ（アヤックス）はクリスティアーノ・ロナウドとプレーしたことがある。「いつもうまくいったわけではなかった」。

ルーカス・ローザは『アルゲメン・ダグブラッド』紙のインタビューでユヴェントス時代を振り返った。現在26歳のアヤックスのサイドバックは、トリノでクリスティアーノ・ロナウドと頻繁にピッチを共有した。

ユヴェントスは2018年にローザを欧州に招き、彼は3年間イタリアの強豪でプレーした。

トップチームデビューは果たせなかったが、彼はその時間を楽しんだ。「素晴らしいチームで、ディフェンダーとして多くを学びました。キエッリーニ、ボヌッチ、バルザーリ、デ・リフトがいました。ディ・シリオ、カンセロ、クアドラード、アレックス・サンドロといったサイドバックもいました。」

彼はU-19でプレーしながらも、定期的にトップチームの練習に参加し、多くの学びを得た。

「毎シーズン、U-19とトップチームの練習試合で幕を開けていました。伝統的に、アグネリ家の別荘があるヴィッラル・ペローザで行われていました。クリスティアーノ・ロナウドがユヴェントスのユニフォームを着て初めてプレーした試合でした。そして、誰が彼をマークすることになったと思いますか？ ハハ、僕ですよ」とローザは語る。

「トップ選手で、トップアスリートだった。ポルトガル語が話せるので、サンドロやコスタ、ロナウドとよく過ごし、さまざまな話をした」と振り返る。

「練習中、彼はポルトガル語で私を励ましてくれました。時には練習後も残ってシュート練習を続けたがることがありました。その時は私がクロスボールを供給しなければならなかったのですが、正確にパスできるか緊張し、いつも上手くいくとは限りませんでした」とローザは語り、ロナウドはとても理解のある人だったと付け加えた。