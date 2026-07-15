2026年W杯でフランスが敗退した後、『レキップ』紙の採点は容赦なかった。火曜日のスペイン戦ではフランス代表は全く歯が立たず、スペインは難なく0-2で勝利した。

同紙は大会後にアストン・ヴィラからパリ・サンジェルマンへ移籍するルーカス・ディニェに2点という低い評価を与えた。

「制御できないヘディングとラミン・ヤマルへの粗雑なファウルでPKにつながる2つのミスを犯した。前半終了前には試合に復帰したように見えたが、後半は度重なるボールロストとテオ・エルナンデスとの交代が印象的だった。」

さらにウスマン・デンベレとマイケル・オリゼも調和を乱したとして批判されている。「バロンドール受賞者はほぼすべてを誤り、時間が経つにつれて存在感を失い、最終的にはほとんど目立たなくなった。大きな失望だ。」

オリゼは集中力不足を指摘され、「好調だった前試合から一転、大きく調子を落とし、ラヤン・シェルキと交代した」と酷評された。

オーレリアン・チュアメニとキリアン・ムバッペはディディエ・デシャン監督と同じく3点。フランスで合格点を取った選手は一人もいない。

RMC Sportも「アメリカン・ドリームは厳しい結末を迎えた。ミケル・オヤルサバルとペドロ・ポロが歯が立たないフランスを圧倒した。試合前から決勝のような雰囲気だったが、まともな試合にはならなかった」と失望を隠さない。