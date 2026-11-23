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ジャマル・ムシアラを巡る問題がバイエルンを揺るがしている。特に、金曜日のケルンとのホームゲームに際してのカール＝ハインツ・ルンメニゲの発言は、首脳陣の間でも波紋を広げたようだ。

『南ドイツ新聞』のフィリップ・シュナイダーが同紙のポッドキャスト『Und nun zum Sport』で伝えたところによると、クラブ首脳陣は、ムシアラの神経疾患と2025年に結んだ非常に高額な契約延長を踏まえ、改めて本人、代理人、家族と話し合う必要があるという点では一致していた。しかし、ルンメニゲの行動は内部でまったく協議されていなかったという。

ルンメニゲのSkyでの「冷静に計算された出演」は、「バイエルン首脳陣の本当に多くの人を衝撃の中に置き去りにした」。シュナイダーは『SZ』のポッドキャストで具体的な名前は挙げなかったが、ルンメニゲの出演について、特にマックス・エーベルルに向けられたものと捉えた。

スポーツ担当取締役のエーベルルは、ヴァンサン・コンパニ監督と同様、 公の場で常にムシアラを支持してきた 。また、最終的に1年半前、ムシアラとの高額な契約延長を交渉してまとめたのもエーベルルだった。『SZ』によれば、最近苦境が続いているこの攻撃的選手は、複雑に入り組んださまざまな条項や「付随する取り決め」によって、年間最大3000万ユーロを受け取る。シュナイダーによると、その内容は「当時のバイエルンも実際、細部まで完全には把握していなかった」という。そのため、バイエルンがムシアラに毎年支払わなければならない額は「さらに相当な額まで膨らむ可能性がある」。

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ムシアラを巡るルンメニゲの発言は、エーベルルへの攻撃でもあったのか？

ルンメニゲは、エーベルルが交渉したムシアラの新契約について、当時の2025年春から不満を持っていたという。それは「まだ病気のことが何も分かっていなかった」時期だが、ルンメニゲは最終的に、監査役会の一員として契約を「全面的に」承認していた。

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そのためシュナイダーは、「ジャマル・ムシアラの話になると、カール＝ハインツ・ルンメニゲが指す先には必ずマックス・エーベルルもいる」と主張する。これによれば、ルンメニゲは金曜日の発言を通じ、スポーツ担当取締役にも再び対抗する姿勢を示し、こう訴えようとしたという。「見てほしい。今また、この過ちを正そうとしているのは誰か。マックス・エーベルルではなく、またしても彼の上司たちだ」

ルンメニゲは8月末、エーベルルの契約を2029年まで延長するという監査機関の決議でも、 唯一、明確に棄権した 。スポーツ担当取締役に対して、はるかに厳しい見方をしていることを示したのだ。単独でエーベルルの契約延長を阻止しかけたほどだった。

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「マックスとの契約延長に『反対』票を投じるべきか、長い時間考えた。会議が進む中でようやく、棄権すると決めた」。ルンメニゲは9月末、『アーベントツァイトゥング』の取材でそう説明し、「その判断に変わりはない」と語った。

ウリ・ヘーネスも長らくエーベルルとの契約延長に批判的で、5月のカップ戦決勝に際しての「60対40」という発言は大きな波紋を呼んだ。しかしエーベルルはその後、特にヘーネス、ルンメニゲ、ヘルベルト・ハイナー会長に対して以前よりずっと心を開き、バイエルンの重鎮たちに十分な情報を伝えるようになったことで、契約延長に値する存在になったという。

Getty Images

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バイエルン：ルンメニゲはムシアラについて何を語ったのか？

一方、ルンメニゲは金曜日、それ以前の数日間にウリ・ヘーネスとヤン＝クリスティアン・ドレーゼンがムシアラの契約を見直す可能性について、すでにかなり踏み込んだ発言をしていた中、さらに議論をエスカレートさせた。そして、 欠神発作を伴う神経疾患のため、ムシアラがかつての力を取り戻す可能性は非常に低いと主張した。

ルンメニゲはSkyで「我々が把握していることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムでたびたび見せてきた水準に戻るのは難しいと思われる」と語った。監査役会の一員であるルンメニゲは、こうした事情を踏まえ、ムシアラにこの期間の給与減額に同意してほしいという意向も、ほぼ明確に認めた。「選手本人、家族、そして何より代理人事務所と話をしなければならない。失礼ながら、そうなると、あの金額を支払うことはもはやできない」と述べた。

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その少し後、エーベルルはこの見方に間接的に反論した。ケルンとの1対1の引き分け後、「心配するのは当然だ。特に、実際に起きたことを考えれば」と語り、「だが、我々は練習で彼を見ているし、あらゆる困難がある中で、彼がこの16カ月か17カ月をどう乗り越えてきたかも見ている」と説明した。

さらにエーベルルは「どれも、あの若者が波に乗る助けになるようなことではない。彼を見て、彼の声を聞き、彼の状態を感じれば、再びあのレベルに戻れると我々は確信している」と続けた。これによってルンメニゲらに間接的に反論し、「スポーツ部門の我々は違う確信を持っている」と述べた。