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ルモシ監督が、イザックとジョキレスの強力コンビを封じるチュニジア代表の布陣を発表。

スウェーデン 対 チュニジア
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イリアス・サアドがカルタゴの鷲の攻撃陣を率いる

チュニジア代表のサブリ・ラムシ監督は、2026年ワールドカップ初戦となるスウェーデン戦（現地時間月曜未明）の先発メンバーを発表した。同試合はオランダと日本も属するグループ5の第1節で行われる。

前線にはエライアス・サアド、その背後にハンバル・アル・マジュブリを配置。中盤にはエライアス・サキリとラニ・ハディラが起用された。

チュニジアの先発メンバーは以下の通り：

GK：マヒブ・シャムク。

DF：モンテサー・タルビ、オマル・ラキク、アミン・ベン・ハミダ。

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中盤：ヤン・ヴァレリー、イリヤス・サキリ、ラニ・ハディラ、ハンバル・アル・マジュバリ、アリ・アル・アブディ。

フォワード：エリアス・サアド、アニス・ベン・スレイマン。

対するスウェーデンのグラハム・ポッター監督は、チュニジア代表に対しアレクサンダー・イサクとヴィクトル・ギョキレスを攻撃の軸として起用した。

スウェーデンの先発は以下の通り：

GK：クリストファー・ノードフェルト。

DF：グスタフ・ラグベルイ、ヴィクトル・リンデロフ、イサク・ヘン。

MF：ガブリエル・グドムンドソン、ヤシン・アイヤリ、イェスパー・カールストロム、ベンジャミン・ネグリ、アレクサンダー・ベルンハルドソン。

FW：アレクサンダー・イサク、ヴィクトル・ギョークェリス。

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