チュニジア代表のサブリ・ラムシ監督は、2026年ワールドカップ初戦となるスウェーデン戦（現地時間月曜未明）の先発メンバーを発表した。同試合はオランダと日本も属するグループ5の第1節で行われる。

前線にはエライアス・サアド、その背後にハンバル・アル・マジュブリを配置。中盤にはエライアス・サキリとラニ・ハディラが起用された。

チュニジアの先発メンバーは以下の通り：

GK：マヒブ・シャムク。

DF：モンテサー・タルビ、オマル・ラキク、アミン・ベン・ハミダ。

中盤：ヤン・ヴァレリー、イリヤス・サキリ、ラニ・ハディラ、ハンバル・アル・マジュバリ、アリ・アル・アブディ。

フォワード：エリアス・サアド、アニス・ベン・スレイマン。

対するスウェーデンのグラハム・ポッター監督は、チュニジア代表に対しアレクサンダー・イサクとヴィクトル・ギョキレスを攻撃の軸として起用した。

スウェーデンの先発は以下の通り：

GK：クリストファー・ノードフェルト。

DF：グスタフ・ラグベルイ、ヴィクトル・リンデロフ、イサク・ヘン。

MF：ガブリエル・グドムンドソン、ヤシン・アイヤリ、イェスパー・カールストロム、ベンジャミン・ネグリ、アレクサンダー・ベルンハルドソン。

FW：アレクサンダー・イサク、ヴィクトル・ギョークェリス。