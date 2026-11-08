PSVは日曜午後、敵地でSCカンブールに5-2で勝利し、エールディヴィジの首位を奪い返した。ルベン・ファン・ボメルは再びゴールを決めたが、試合後にESPNの取材に応じ、自身のプレーを厳しく評価した。さらに、以前のリーグ戦でのある場面についても、いまだに納得がいっていないようだ。

スフェン・マイナンスの2得点でPSVがリードを広げた後、ファン・ボメルが19分に0-3とするゴールを決めた。カンブールは試合の一時中断を挟んで2-3まで追い上げたものの、マイナンスとアイオニ・サントスが得点。ピーター・ボス監督率いるチームが最終的には説得力のある勝利を収めた。

得点を挙げたにもかかわらず、ファン・ボメルは自身のプレーに全面的には満足していない。「今日は自分としては良い出来ではなかったと思います」と認め、「前半は競り合いがあまり良くなかったし、後半は何度かのプレーをもっとうまくやり切るべきでした」と語った。

失敗に終わったシュートも、ファン・ボメルの心に引っかかっている。「どこへ飛んでいったのか分からないシュートが1本ありました」と笑顔で話す。得点したアタッカーなら普通は満足するのではないかと問われると、「それはそうです。ただ、もっと得点できるチャンスがあれば、やはり違う気持ちになります」と答えた。

一方、重い膝のけがからの復帰に9カ月を要したファン・ボメルは、自身のコンディションについてはずっと前向きだ。「確かに体調はいいです。ただ、スタミナ面ではまだ伸ばせると思います。もっと多くスプリントできれば、さらに何度も脅威になれます」

そのためファン・ボメルは、代表戦期間中に追加の休養を取ることにも乗り気ではない。「むしろ、もっと試合に出ることが自分にはプラスです。そうすることでコンディションが上がると感じます」と説明。「確かADO戦とポルト戦を欠場しましたが、その時点ですでに少し落ちたと感じました。だから、試合数は少ないより多いほうがいいです」と続けた。

最後にファン・ボメルは、FCフローニンゲンとのリーグ戦での場面に言及した。イヴァン・ペリシッチの2-1とするゴールの起点となったものの、ヨルグ・シュレウダースがボールに触れたため、アシストは記録されなかった。今季のエールディヴィジ11試合で4得点3アシストを記録しているファン・ボメルは、今もその判定に納得していない。「サッカーを分かっている人なら、誰でも僕のアシストにすると思います」

ファン・ボメルは判定への異議申し立てまで行ったが、結果は変わらなかった。「僕の理解が正しければ、Optaが決めているはずです。自分で電話したわけではありませんが、僕の代わりに誰かが電話してくれました。いずれにせよ、残念ながら何も変わりませんでした」