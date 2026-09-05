アムステルダムで迎えた80分、アウェーのPSVアイントホーフェンが2-1でリードしていた中、ルーベン・ファン・ボメルが空中戦で対峙したアーロン・ボウマンを乱暴に吹き飛ばした。

この場面は、ひと目見ただけでも1982年W杯準決勝でのトニ・シューマッハーによるパトリック・バティストンへの悪名高いチャージを思い起こさせるものだった。アヤックスのボウマンが通常のヘディングに競りにいった一方で、ファン・ボメルは高い勢いで明らかに相手の体だけを狙い、腰から激しく頭部と上半身にぶつかった。

直後には両軍入り乱れる騒ぎとなった。アヤックスの複数の選手が怒りをあらわにしてファン・ボメルへ突進し、一方で彼はPSVのチームメートに守られた。地面で苦しむボウマンのもとへ真っ先に駆け寄った一人がアムステルダムのドイツ人GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンで、19歳のDFのために激しく手を振りながらメディカルスタッフを呼び寄せていた。

主審はイエローカード提示…首をかしげる声と異論を招く

おそらく大半の見る者にとって大きな驚きだったが、主審サンデル・ファン・デル・エイクが示したのはイエローカードだった。ビデオアシスタントによる修正もなかった。

「私にとっては、これはレッド以外の何物でもない」と、アヤックスのデイヴィ・クラーセンはチームメートへのファウルについて語った。ファン・ボメルのタックルを受けたその選手はプレー続行ができず、元シャルケのティロ・ケーラーと交代している。

この見解は、オランダサッカー協会で審判部門を統括するレイモント・ファン・メーネンも共有していたようだ。少なくとも、中継局ESPN NLで解説者を務めたジャーナリストのフーゴ・ボルストはそう伝えている。

「私はすでに審判責任者のレイモント・ファン・メーネンと話をした。彼はこれを取り繕おうとはしないだろう」とボルストは語った。「彼も、これはルーベン・ファン・ボメルに対するレッドカードであり、誤審だったという点で同意している」

PSVは無敗キープで首位戦線を維持、アヤックスは今季初黒星

ファン・ボメルがピッチに残る中、PSVは後半アディショナルタイムにエスミル・バイラクタレヴィッチが決め、3-1で試合を終えた。アイントホーフェンはこれで5試合13ポイントとし、少なくとも暫定的に首位へ浮上した。アヤックスにとっては今季初黒星となった。

アムステルダムの先発にはテア・シュテーゲンに加え、元ドルトムントのユリアン・ブラントも名を連ねた。アイントホーフェンでは、かつてアウクスブルクに所属したリカルド・ペピと、かつてRBライプツィヒに所属したリュトシャレル・ヘールトライダが前半に得点。ホームのトル・アロコダレは一時1-1となる同点弾を挙げた。