アムステルダムで迎えた80分、アウェーのアイントホーフェンが2-1でリードしていた中、ルベン・ファン・ボメルが空中戦で対峙したアーロン・ボウマンを荒々しく倒した。

この場面は、最初に見た印象では1982年ワールドカップ準決勝でのトニ・シューマッハーによるパトリック・バチストンへの悪名高いチャージを十分に思い起こさせるものだった。アヤックスのボウマンが通常のヘディングに競り合うため跳び上がった一方で、ファン・ボメルは高い勢いのまま、どうやら相手の体だけを狙っていたように見え、腰から激しく頭部と上半身にぶつかった。

直後に乱闘騒ぎとなった。複数のアヤックスの選手が怒りをあらわにしてファン・ボメルへ突進し、それに対してPSVのチームメートたちが彼を守った。地面の上でもがるボウマンのもとへ真っ先に駆け寄った一人が、アムステルダムのドイツ人GKマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンで、19歳のDFのために激しく手を振ってメディカルスタッフを呼び寄せた。

主審はイエロー提示 首をかしげる声と異論を呼ぶ

おそらく大半の観戦者にとって大きな驚きだったが、主審サンダー・ファン・デル・エイクが示したのはイエローカードだった。ビデオ・アシスタントによる修正もなかった。

「私にとっては、これはレッド以外の何ものでもない」と、アヤックスのデイヴィ・クラーセンはチームメートへのファウルについて語った。ボウマンはファン・ボメルのアタックの後、プレー続行ができず、元シャルケのティロ・ケーラーと交代した。

どうやらこの見解は、オランダサッカー協会で審判部門の責任者を務めるレイモンド・ファン・メーネンも同じだったようだ。中継局ESPN NLで解説者を務めるジャーナリストのフーゴ・ボルストがそう伝えた。

「私はすでに審判部門トップのレイモンド・ファン・メーネンと話をした。彼はこれを取り繕おうとはしないだろう」とボルストは語った。「彼も、これはルベン・ファン・ボメルへのレッドカードであり、誤審だったという点で同意している」

PSVは無敗で首位争いを継続 アヤックスは今季初黒星

ファン・ボメルがピッチに残る中、PSVはアディショナルタイムにエスミル・バイラクタレヴィッチが3-1となるダメ押し点を決めた。これでアイントホーフェンは、少なくとも一時的に5試合13ポイントで首位に浮上した。アヤックスにとっては今季初黒星となった。

アムステルダムでは、テア・シュテーゲンに加えて元ドルトムントのユリアン・ブラントも先発メンバーに名を連ねた。アイントホーフェンでは、かつてアウクスブルクに所属したリカルド・ペピと、かつてRBライプツィヒに所属したルトシャレル・ヘールトライダが前半に得点。ホームのトル・アロコダレは一時1-1となる同点ゴールを決めた。