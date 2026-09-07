ヨハン・デルクセンは、アヤックス対PSVでアーロン・ボウマンと激しく接触した場面で、ルベン・ファン・ボメルにレッドカードが出なかったのは妥当だと考えている。いや、それどころか、デルクセンによれば、そもそもファウルですらなかったという。これは『Groeten uit Grolloo』で語ったものだ。

「今週は、PSVのファン・ボメルとアヤックスのボウマンの衝突をめぐって広がったヒステリックな話に、かなりいら立ちもしたし驚きもした」と、デルクセンはポッドキャストで切り出した。「オランダ中がレッドカードだったと叫んでいる」

「『殺人未遂』なんて言葉まで目にした。けしからんという論調で、みんな憤っていた。でも私は、イエローカードですらなかったと思う。コンタクトスポーツでは起こり得る典型的な衝突だった」

「両選手ともボールに集中していて、意識してボールに向かっていった。そして中盤でまったく偶然にぶつかり、もう互いを避けることができなかった。誰にも責任はなかった。見るのは非常につらいものだったが、ファン・ボメルを責めることはまったくできない。彼はあの選手を見ていなかったからだ。ボウマンも彼を見ていなかった。サッカーではこういうことが起こる」

デルクセンによれば、ファン・ボメルがボウマンに気づいたのは最後の瞬間だったという。「そしてその時、自分を守るために肩を入れた。ボウマンは彼が来るのをまったく見ていなかった」

「本当に痛ましいし、見た目にも非常にひどかったが、ファウルではなかった。あらゆるコンタクトスポーツで起こり得る偶発的な衝突だった。あの主審、ファン・デル・エイクは素晴らしい判定を下した」

「それなのに、今朝ゼイストの審判トップが『De Telegraaf』で大きく取り上げられ、あれはレッドカードで、実際にはあの主審の大きなミスだったと語っているのは、少し安直だと思う。そんなことはない。こんな結論に至るのは素人だけだ。自分でサッカーをしてきたなら、ああいうことがどう起こるのか理解できる。この一連の場面の中に、私はただの一つのファウルも見つけられなかった」と、デルクセンは締めくくった。