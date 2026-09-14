ルベン・ファン・ボメルに関する厳しい発言を受け、ヒューゴ・ボルストが脅迫される

フーゴ・ボルストが先週末のルベン・ファン・ボメルに関する発言を受け、オンライン上で脅迫を受けていると、自身の『アルヘメン・ダフブラット』のコラムで明かした。

ファン・ボメルはアヤックス対PSV戦（1-3）の終盤、アーロン・ボウマンに激しく突っ込み、その結果アヤックスのDFは負傷したままピッチに倒れ込んだ。主審サンデル・ファン・デル・エイクはPSVの選手にイエローカードを提示した一方、VARのポル・ファン・ブーケルは介入しなかった。

ボルストはESPNのスタジオで、これを「殺人未遂」とまで表現した。彼は今もなお、PSVのFWは助けを求めるべきだとの考えを変えていない。その後、指揮官のペーター・ボスはファン・ボメルを擁護し、ボルストの批判は行き過ぎだとの見解を示した。

それから1週間後、ボルストはADのコラムでESPNでの自身の発言を振り返った。ジャーナリストの彼は、その発言をきっかけにオンライン上で脅迫を受けたとさえ述べている。

「人は君を脅すが、その約束を実行には移さない。いら立って匿名アカウントを作り、憎悪を吐き出すんだ。そうして連中の吐瀉物がネット上に残り、それで少しは気が済むのだろう」と彼は記している。

ただ、ボルストはまったく恐れていないという。「本当に危害を加えようとする人は、脅したりしない。ただ警告なしにやるだけだ。誰もが脅され、ののしられる。感じのいい人でさえね」と続けた。

「侮辱や脅迫の価値は下がっている。気にする必要はない。手放して、人生を楽しめ」と、彼はADでのコラムを締めくくった。