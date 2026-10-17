ルベン・ファン・ボメルは土曜午後に行われるADOデン・ハーグとのアウェー戦で、PSVのメンバーから外れた。欠場の理由が明らかになっている。

「ファン・ボメルは負傷していないが、コンディションは万全ではない。負傷を防ぐため、この試合は起用を見送る」と、デ・テレグラーフのイェルーン・カプテインス記者が伝えた。PSVはファン・ボメルが再び負傷に苦しむ事態を避けたい考えだ。

カプテインス記者は「リスクが大きすぎると判断された。FWは1度の十字靱帯損傷で1年間離脱した後、ここ最近は多くの試合に出場していた」と説明した。

ファン・ボメルの欠場により、ボス監督は前線の構成を変えなければならない。ファン・ボメルは水曜のライプツィヒ戦で先発し、チームは0-1で敗れたが、ADOデン・ハーグ戦ではメンバーから完全に外れた。

ライプツィヒ戦で先発したイヴァン・ペリシッチも、土曜はベンチスタートとなる。ボス監督は前線にデニス・マン、スフェン・マイナンス、アヨニ・サントスを起用。サントスはPSVで初先発を果たす。

PSVは土曜16時30分にADOデン・ハーグとのアウェー戦に臨む。昨季のリーグ王者は勝利すれば、少なくとも数時間はエールディヴィジの首位に立つことができる。

PSVの先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、佐野、マウロ、ティル、マン、マイナンス、サントス。



