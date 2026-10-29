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ルベン・アモリム監督は、ACミランが今季リーグ戦で初黒星を喫した一戦を率直に振り返り、ボローニャに2-4で敗れた主因として深刻なエネルギー不足を挙げた。ACミランはサン・シーロで先制しながらも崩れ、迫るミラノ・ダービーを前にホームのサポーターを落胆させた。

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疲労が招いたサン・シーロでの崩壊

ミランは月曜夜、国内での今季初めての大きなつまずきを経験した。ボローニャがサン・シーロで驚きの勝利を収めたためだ。アルファジョ・シセが2得点を挙げたものの、ミランはサミュエル・ムバングラの鮮やかなハットトリックと、ダヴィデ・バルテザーギの痛恨のオウンゴールに屈した。試合終了の笛が鳴ると、ホームのサポーターからはブーイングが沸き起こった。後半にアモリム監督率いるチームが見せた守備の脆さと連係の欠如に、サポーターは呆然とした。

「さまざまな要因から、90分間を通して安定しない試合がいくつかあった。今日、私が開始1分から感じたのは、ボールの扱い方にエネルギーと明確さが欠けていたことだ。リードしているときでさえ、いつものチームとは違うと感じていた。今日感じたのは、少し疲れているということだ。疲れているというのは、同じように考えられず、同じようにプレーできないという意味だ。開始1分からそう感じていた」とアモリム監督は説明した（『スカイ・スポルト・イタリア』報道）。

試合を一変させた2分間

アモリム監督は試合後の振り返りで、わずか2分間の痛恨の失点によってチームが完全に崩れ、試合の流れが一変したと率直に認めた。ポルトガル人指揮官によれば、選手たちが流れの変化を受け止める間もなく試合は制御不能となり、苦労して築いたリードは瞬く間に消え去った。

「後半に立て続けに2失点したため、同点になった状況に適応する時間すらなかった。2分のうちに、リードしていた状態から負けている状態になった。カマルダに状況を変えて同点にする絶好の機会があったが、前半を含め、最初からチームが落ち着いてプレーできているとは一度も感じなかった」とアモリム監督は付け加えた。

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体力低下も言い訳にせず

ポルトガル人指揮官はチームにかかる重い負担を指摘する一方、ケガをこの出来の全面的な言い訳にすべきではないと明言した。プレーに技術的なミスが出始めていることも認めたが、その原因は短期間に多くの試合をこなしてきたチームのスタミナ低下にあるとの見方を示した。

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「それらは正当化の理由にはならない。私が話したのはエネルギー不足についてだ」とアモリム監督はDAZNに語った。「技術的な問題ではなく、まさに疲労によって起きたミスもあった。2カ月で監督の要求すべてに応えるのは難しい。90分間を通した安定感が違いを生むが、それはまだ見られない」

ミラノダービーへ切り替え

ボローニャ戦でつまずいたものの、アモリム監督は地元のライバルと戦うために必要な力をチームが振り絞れると楽観視している。4-2の敗戦後、サン・シーロのサポーターが不満を明確に示しただけに、結果を出すよう求める重圧は大きい。アモリム監督にとって、今季ここまでの身体的な負担がどれほど大きくても、クラブの水準にふさわしい即座の立て直しが必要だ。

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「インテル戦に向けて準備を整え、必要なエネルギーを取り戻せるよう努める。このチームは改善できると確信している。勝つことも負けることもあるが、我々はACミランなのだから、結果を出さなければならない」とアモリム監督は語った。