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ルベン・アモリム監督は、インテルとの「デルビー・デッラ・マドンニーナ」で勢いを取り戻す勝利を収めたACミランを称賛する一方、サポーターに対し、今後も厳しい局面が待ち受けていると警告した。週半ばの失意の敗戦を経たチームの反応に監督は大いに喜び、復帰した主力選手たちも大きな影響を与えた。

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ミラノダービー制覇に歓喜

アモリム監督は、率いるミランがインテルとの重要な一戦に勝利し、指揮官として初めて臨んだミラノダービーで勢いを取り戻した。わずか数日前にホームでボローニャに2-4で敗れ、大きな重圧にさらされていたが、チームは力強く応えた。

ディエゴ・モレイラがFKから得点し、さらに2アシストを記録する決定的な活躍を見せ、ミランは開始10分以内に2-0と大きくリードした。クリスティアン・プリシッチとアドリアン・ラビオもゴールを決め、ミランが試合を掌握。インテルはアレッサンドロ・バストーニがハカン・チャルハノールのCKに頭で合わせて反撃した。しかし、その後はミランのGKマイク・メニャンを脅かす場面がほとんどなく、アモリム監督率いるチームが同じ街のライバルとの一戦を制した。

アモリム監督、ファンに過度な期待を戒める

試合終了の笛とともに歓喜が広がったものの、アモリム監督はすぐに過度な期待を抑えた。この結果の重要性を認めつつ、チームはまだ成長途上にあるとサポーターに念を押している。

「満足できることがたくさんあった。立ち上がりは本当に良かった。相手は空中戦にとても強いが、我々は試合への臨み方を変えた。ほかの試合と比べても、改善していると思う」と、アモリム監督はDAZNに語った。

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「素晴らしい試合だったわけではないが、ファンにとっては素晴らしい夜だ。水曜日の試合の後、この試合に勝って前に進むことが我々には重要だった」と続けたアモリム監督は、厳しい現実にも触れた。「素晴らしい夜だが、これから悪い時期もあるだろう」

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復帰した主力が違いを生む

戦術面では、インテルのクリスティアン・キヴ監督が意表を突く3-4-2-1の布陣を採用。1トップのマルクス・テュラムの背後にペタル・スチッチとアンディ・ディウフを配置した。しかし、最終的に試合の流れを左右したのは、ミランに復帰した選手たちだった。

アモリム監督は、ボローニャ戦を欠場したマリオ・ヒラ、モレイラ、ラビオを先発に復帰させ、3人はすぐにその効果を示した。また、後半のボール保持ではルカ・モドリッチの落ち着いたプレーが助けになったと強調した。

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「チームは前回の結果に怒りを感じていたと思う。ただ、率直に言わなければならない。ヒラ、モレイラ、ラビオの存在が試合に大きな違いをもたらした」とアモリム監督は説明した。「後半はボールを保持でき、その点では本当に良かった。ルカ・モドリッチが大いに助けてくれた」

セリエA優勝争いは混戦

この重要なダービーでの勝利により、ミランはセリエAの4位に浮上した。リーグ戦開幕からの10試合で勝ち点21を積み上げ、アモリム監督への重圧も和らいでいる。

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重要なのは、序盤に先行するラツィオとインテルとの差がわずか勝ち点4になったことだ。ミランは次戦に向け、欧州での戦いに目を向ける。ヨーロッパリーグではフェレンツヴァーロシュをホームに迎え、サポーターの前でもう一つの重要な勝利を狙う。