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ACミランがまたしても負傷による大きな痛手を負った。ルベン・ロフタス＝チークが太ももの筋肉の断裂により、少なくとも2週間離脱する。イングランド人MFは、注目のインテルとのダービーを含む重要な試合を複数欠場することになり、ルベン・アモリム監督の選手起用の悩みはさらに深まっている。

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ミランに大打撃、ロフタス＝チークが負傷

ロフタス＝チークは左太ももの筋断裂が検査で確認され、少なくとも2週間の離脱となった。 『MilanNews』が伝えている。イングランド人MFはハムストリングス内側の筋肉を痛めており、2週間後に再検査を受ける予定だ。

負傷したのは日曜日のセリエA、ウディネーゼ戦（2-0で勝利）だった。ロフタス＝チークは後半途中から出場したが、アディショナルタイム開始直後に交代を余儀なくされた。スプリント中に太もも裏に鋭い痛みを感じたという。その後の検査で、当面の出場可否についてミランが懸念していた事態が確認された。

重要なインテルとのダービーを欠場

重要な試合が続くミランにとって、今回の負傷は大きな痛手だ。ロフタス＝チークは水曜日にホームで行われるボローニャとのリーグ戦を欠場することが確実となった。さらに重要な土曜日の同じ街のライバル、インテルとのダービーにも出場できない。

欧州での戦いも一時中断となる。リハビリを開始するため、ハンガリーのフェレンツヴァーロシュとの次のヨーロッパリーグの試合も欠場する。

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アモリム監督、深まる選手起用の危機

ロフタス＝チークの離脱により、アモリム監督が直面する負傷者の問題はさらに深刻化した。重要な試合が続く中、ミランのトップチームでは8選手が起用できない状態だ。

ウディネーゼ遠征を欠場したアドリアン・ラビオ、マリオ・ヒラ、ディエゴ・モレイラは、迫るダービーへの出場に向けて回復を急いでいる。復帰が実現すれば、選手層が薄くなったチームにとって待望の後押しとなる。一方、アモリム監督は当面、複数の主力選手も欠くことになる。サムエル・チュクウェゼ、マッテオ・ガッビア、アレクシス・サレマーカーズはいずれも長期にわたる問題で離脱している。

リーグ戦無敗を維持

負傷者が増える中でも、ミランは今季の国内リーグで好調を維持している。勝ち点18を獲得し、セリエAではいまだ無敗のままインテルとのダービーを迎える。ただし、その一戦を前に、水曜日にボローニャをホームに迎え、リーグ戦の無敗記録を伸ばすことを目指す。